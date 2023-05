Cosa fare subito in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

C'è una ricchezza di possibilità davvero strabordante, una volta che in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avete appreso i rudimenti nell'Isola delle Origini e mettete i piedi sulla Piana di Hyrule.

La tentazione di iniziare a scorrazzare ovunque, cosa che potete fare fin da subito, è fortissima: vi segnaliamo però alcune attività a cui vi raccomandiamo di dedicarvi fin da subito, che affianchiamo ai nostri consigli per iniziare l'avventura.

Advertisement

Si tratta di attività che vi torneranno utili nel lungo periodo, perché vi permetteranno di portarvi avanti con alcune future quest e side-quest, oltre a facilitarvi l'esplorazione.

Recuperate la Paravela

Come sicuramente avete notato scorrazzando per l'Isola delle Origini, all'inizio del gioco Link non ha più la sua paravela. Niente paura, però, perché potete recuperarla – anche se ci vorrà un pochino.

Senza fare spoiler, la raccomandazione qui è quella di seguire le quest di storia fino a quando non incontrerete Pruna. Dopo aver completato per lei un incarico (vi chiederà di comunicare un messaggio a una squadra di ricerca), tornate da lei e vi dirà che vi attende alla Torre Topografica dell'insediamento.

Raggiungetela qui per ottenere la Paravela. Una volta arrivati ad Hyrule, insomma, non ci vuole tanto, ma dovrete completare tutta l'Isola delle Origini facendone a meno.

Sperimentate con i poteri (e ricordatevi di Ascensus)

Gironzolando per Hyrule vedrete delle cose che vi sembrano irraggiungibili, solo perché state continuando a ragionare come se foste in Breath of the Wild. Sperimentate con i vostri poteri.

Un forziere all'apparenza troppo in alto, magari, si raggiunge con Ascensus e può darvi delle risorse utili per il vostro viaggio.

Entrate nelle grotte che vedete

Fin dall'inizio di Tears of the Kingdom, vedrete qua e là delle grotte in cui potete entrare liberamente. Attenzione, perché qui dentro trovate non solo risorse uniche (e mostri unici), ma anche un simpatico animale chiamato Rospettro.

Colpitelo mentre gironzola in giro per la grotta e fatelo cadere, poi colpitelo ancora. Vi lascerà una risorsa collezionabile molto preziosa...

Procuratevi dispositivi Zonau

Nell'Isola delle Origini avete imparato quanto siano importanti i dispositivi Zonau, quindi ricordatevi che potete scambiare alcune delle vostre risorse per delle sfere che contengono dei dispositivi Zonau.

Queste si possono ottenere attraverso i dispenser che avete imparato a conoscere durante il tutorial nell'Isola delle Origini. Se non ne avete trovato altri, potete tornare a quello che avete trovato proprio nel tutorial, sfruttando i Sacrari come punto di teletrasporto.

Con queste sfere potete tirare fuori all'occorrenza ventole, turbine, alianti e altri elementi utili per le vostre costruzioni.

Addomesticate un cavallo

Vista la grandezza del mondo di gioco, gironzolare a piedi potrebbe essere piuttosto proibitivo: meglio dotarsi di un cavallo. Nella piana di Hyrule potete addomesticarne qualcuno: avvicinatevi di soppiatto (premete lo stick sinistro) alle loro spalle. Saltate in groppa a quello che avete scelto, premendo A, e premete L per accarezzarlo e calmarlo. Se ci riuscirete, potrete cavalcarlo.

A questo punto, un po' a sud rispetto all'Avamposto dove avete incontrato Pruna, potete trovare uno Stallaggio dove registrare il vostro nuovo cavallo, così da poterlo richiamare a piacimento.

Una piccola nota: se avete giocato a Breath of the Wild, potete portare il vostro salvataggio in Tears of the Kingdom per riavere i cavalli che vi hanno accompagnato nella prima avventura. Per capire come fare, c'è ovviamente la nostra guida.

Riparate i cartelli!

Lo avrete già notato: gironzolando per Hyrule incontrerete un uomo che sostiene un cartello per evitare che cada, vicino a dei materiali da costruzione. Per "liberarlo" da questo onere, usate i materiali lì accanto (o quelli che volete) per costruire con Ultramano un sostegno per il cartello.

A quel punto, avvicinatevi all'uomo e ditegli di lasciar andare: il cartello rimarrà in piedi da solo e lui vi offrirà delle ricompense. Lo troverete ancora qua e là per tutto il mondo di gioco: continuate ad aiutarlo perché ne varrà la pena.

Offrite delle mele ai ciliegi

Sparsi per la mappa troverete dei ciliegi con la loro inconfondibile chioma rosata e platinata. Al di sotto di questi alberi, c'è sempre un cestino in cui riporre un'offerta.

Offrite all'albero una mela ponendola nel cestino. Una volta fatto, otterrete delle preziosi indicazioni sui luoghi da esplorare nella zona circostante, che inizieranno a brillare.

Un'ottima idea è quella di appuntare subito questi punti di interesse sulla vostra mappa con degli appositi segnalini, in modo che quando il segnale luminoso del ciliegio si esaurirà saprete comunque dove andare.