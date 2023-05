Come risolvere la Torre del pian nevoso del Piocchi in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Anzi, nel caso della Torre del pian nevoso del Piocchi, il sentiero è più irto che mai, perché per raggiungerla dovete giostrarvi tra un bel po' di ostacoli, dato che si trova sul versante di una montagna

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre del pian nevoso del Piocchi

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate -2317, 3067, 0443.

Come sincronizzare la Torre del pian nevoso del Piocchi

Avvicinarsi alla torre, in questo caso, potrebbe non essere proprio facile e immediato. Il percorso è infatti in altura, nel versante di una montagna dove le temperature sono estremamente rigide. Per questo, vi servirà sicuramente avere degli equipaggiamenti (o delle pozioni/cibo) che vi permettano di resistere al freddo.

Se non sapete come provare a resistere alle temperature estremamente basse, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida dedicata. Una volta arrivati nei pressi della torre (a seconda della strada che prenderete, potrebbe servirvi Ascensus per facilitarvi il compito) noterete un ponte crollato, con le diverse tessere che lo componevano che si sono adagiate a terra.

Attivate il potere Ultramano per ricomporre il ponte e farvi strada verso l'alto, in modo da raggiungere lo spiazzo antistante la torre. Vi basterà unire tra loro le diverse tessere e, una volta fatto, unirle a quel che rimaneva del ponte: in questo modo, a seconda di quanto ripida è la costruzione che avete fatto, Link potrà camminarci sopra o comunque arrampicarsi, raggiungendo la Torre del pian nevoso del Piocchi.

Entrate nella torre, raggiungete e il terminale e attivatelo per ottenere la mappa di questa (gelida) regione.