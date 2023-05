Dove trovare Castonne in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Se avete giocato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vi ricorderete sicuramente di Castonne. Si tratta infatti del pittoresco Korogu gigante, che gironzolava per Hyrule armato delle sue maracas e che vi ricompensava quando gli consegnavate dei semi di Korogu, permettendovi di ampliare gli slot del vostro inventario.

Anche in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Castonne assolve alla medesima funzione, ma c'è prima una cosina non secondaria da fare: capire dove si trova per incontrarlo.

Dove si trova Castonne in Zelda: Tears of the Kingdom

In realtà, potete incontrare Castonne non troppo più tardi dell'avvio del gioco. Una volta che avete completato l'Isola delle Origini e siete atterrati su Hyrule, infatti, avete la possibilità di iniziare a scorrazzare liberamente, dal Forte di Guardia in poi.

Advertisement

Proprio rispetto al Forte di Guardia, spostatevi verso nord-ovest. Le coordinate da raggiugnere, sulla mappa, sono più o meno -1700, 1068, 0200.

Troverete Castonne lungo un sentiero, ma non potrà aiutarvi perché è troppo spaventato, al punto che otterrete una missione secondaria in cui dovrete aiutarlo.

Vicino a lui si trovano infatti alcuni alberi, che a quanto pare lo stanno spaventando a morte. Non vi faremo spoiler, ma avvicinatevi per capire subito cosa questi alberi abbiano di così spaventoso. Per difendervi in questo scontro, utilizzate attacchi incendiari: potreste usare un frutto bomba, o magari attaccare un ignifrutto a una freccia per mandare a fuoco il vostro avversario.

Una volta vinto lo scontro, noterete che Castonne però se n'è andato. Da questo punto in poi lo troverete che gironzola proprio al Forte di guardia e potrete raggiungerlo liberamente per spendere i semi Korogu trovati in giro per la mappa e aumentare la capacità del vostro inventario.

Ricordate che, quando troverete il bosco dei Korogu, più avanti nel gioco, Castonne vi aspetterà lì e non più al Forte di guardia.