Giusto ieri vi parlavo di come The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia diventato il miglior gioco del 2025 per la media voti di Metacritic.

Ora la situazione è raddoppiata, in un certo senso, perché nelle ore successive anche Tears of the Kingdom ha raggiunto le prime posizioni della classifica dei migliori giochi dell'anno.

Il capolavoro per Nintendo Switch sta letteralmente avendo una seconda vita, perché adesso è il miglior gioco del 2025 con una valutazione di 95 su 100. Lo potete vedere voi stessi attraverso la classifica su Metacritic: basta cliccare qui.

Si tratta, ovviamente, della versione Nintendo Switch 2 con gli aggiornamenti tecnici inseriti nel gioco per la nuova console che le recensioni hanno premiato abbondantemente.

È davvero una situazione strana da interpretare, perché Tears of the Kingdom sembrava scomparso dal dialogo pubblico nonostante il suo valore assoluto e ora, complice la riedizione per Nintendo Switch 2, per molti sarà come viverlo per la prima volta.

Complotto dei poteri forti della stampa corrotta comprata da Nintendo per poter rieleggere lo stesso gioco e rivenderlo? Ovviamente sì, secondo molti che online stanno già pontificando su questo strano fenomeno.

Mentre lasciamo divertire questi simpatici guasconi, è interessante riflettere su come le riedizioni siano in effetti delle strategie ottime per ridare vita a videogiochi di valore assoluto ma con qualche anno (nel caso di Tears of the Kingdom pochissimi) sulle spalle.

Chissà se ora, tra aggiornamenti tecnici e validazione da parte di Metacritic, ci sarà anche un rilancio mediatico del gioco dopo le tante motivazioni per cui i giocatori l'hanno abbandonato finora.

Vedremo se queste nuove versioni saranno capaci anche di ingigantire le vendite dell'originale, considerato che Nintendo Switch 2 è già un successo assoluto in molti mercati.

Per ora il gioco di lancio, ovvero Mario Kart World, si è dimostrato senza ombra di dubbio il titolo più degno per accompagnare la nuova generazione, guardando le vendite complessive finora.