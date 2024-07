Brandisce la Spada Suprema di The Legend of Zelda: condannato a 4 mesi di reclusione

Si sa che i fan dei videogiochi immaginano di poter vivere, almeno una volta, l'avventura della vita all'interno del proprio videogioco preferito: un'idea che ha costato una condanna non indifferente a un fan di The Legend of Zelda.

Come riporta Eurogamer, un uomo in Inghilterra è stato condannato a quattro mesi di prigione dopo che la polizia lo ha trovato mentre camminava brandendo una replica in miniatura della Spada Suprema di The Legend of Zelda.

Advertisement

Anthony Bray, l'aspirante eroe di Hyrule arrestato, sostiene di aver acquistato la replica come oggetto collezionabile, ma trattandosi di una lama da 15 cm la polizia ha considerato l'oggetto come effettivamente pericoloso.

Pur non essendo una riproduzione in scala 1:1, come quelle che hanno creato di recente alcuni fan nella community, le forze dell'ordine hanno convenuto che l'oggetto fosse pericoloso.

Bray è stato avvistato dagli operatori della CCTV l'8 giugno. Dalle riprese, le forze dell'ordine hanno potuto vedere che Bray teneva in mano la sua Spada Suprema giocattolo mentre camminava per il centro di Nuneaton, in Inghilterra.

Stando alle deposizioni, la spada giocattolo era nel suo fodero ma poteva essere estratta facilmente con l'apertura di un bottone. Bray ha ammesso che l'oggetto da collezione potesse venire scambiato per un'arma in effetti, ma ha anche cercato di impugnare le accuse dicendo che non l'avrebbe mai utilizzato per offendere.

Tuttavia le leggi del Regno Unito, che impediscono di portare un coltello con una lama più lunga di 7 cm, hanno avuto la meglio sul maldestro fan.

Mentre la polizia ha commentato dicendo che «è possibile trovare giocattoli fidget che non siano lame da quindici pollici» e che in ogni caso «è possibile non camminare per strada tenendoli davanti a sé», nella giornata di oggi è arrivata la conferma della sentenza che definisce quattro mesi di carcere Anthony Bray, per possesso di armi pericolose.

Se volete una vostra versione della Spada Suprema, potenzialmente non pericolosa, potete trovare un set di costruzioni dedicato su Amazon al miglior prezzo.