Come attivare la Torre del grande altopiano Gerudo in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Per quanto concerne la Torre del grande altopiano Gerudo, la neve si è presa gran parte dello spazio, ostruendone l'entrata e impedendovi di raggiungere il terminale.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre del grande altopiano Gerudo?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate -3959, -1313, 0422.

Come attivare la Torre del grande altopiano Gerudo

Fate attenzione, perché l'area che circonda la torre è estremamente fredda. Meglio vestirsi di conseguenza, con abiti che riparano dal freddo o mangiando qualche ricetta preparata con i caldoperoni, che permetterà così di tenersi caldi per qualche minuto.

Raggiunta la torre, noterete che sembra molto meno alta del solito, semplicemente perché il suo basamento è stato sepolto dalla neve e non si può raggiungere dall'esterno.

Guardatevi intorno: noterete una tenda proprio nei pressi della torre. Se vi ci piazzate accanto, nella parete di roccia rossa vicina a voi noterete l'ingresso di una caverna.

Raggiungete la caverna per trovare un diario che vi conferma quello che probabilmente sospettavate: da questa grotta potete raggiungere la base della torre.

Sistemate un'asse di legno sull'acqua per farvi da zattera, perché la corrente è molto forte e vi porterà via. Arriverete alla fine del passaggio notando, sul soffitto, un quadrato ligneo. È il punto che dovete raggiungere.

Considerando che la corrente continua a trascinarvi oltre, ingegnatevi con Ultramano per sistemare l'asse di legno (ne trovate anche un'altra, sempre in quest'area, per aiutarvi) in modo che rimanga proprio al di sotto del quadrato di legno che avete visto sul soffitto. Per farlo, poggiate l'asse contro le travi che sporgono dall'acqua, in modo che non possa andare oltre.

Una volta fatto, nuotate fino a riuscire a salire sull'asse di legno e, ben posizionati, attivate il potere Ascensus.

Oltrepassato il quadrato di legno sul soffitto per ritrovarvi proprio all'interno della sala del terminale della torre. Attivatelo per sincronizzare la mappa e il gioco è fatto!

Una piccola nota: all'interno della grotta da cui raggiungerete la torre c'è anche (immancabilmente) Rospettro: è appollaiato come sempre sul soffitto, colpitelo con una freccia per raccogliere il suo emblema.