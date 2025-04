Nintendo conferma DLSS e ray tracing per Switch 2

In queste ore si dipanano alcuni dei misteri, soprattutto di natura tecnica, relativi a Nintendo Switch 2 e tra questi c'è anche la conferma dell'impiego della tecnologia DLSS di Nvidia e del ray tracing.

Durante un recente incontro con i rappresentanti di Nintendo (tramite Tech Raptor), sono emerse alcune caratteristiche fondamentali dell'attesissimo successore della console ibrida.

Le informazioni rivelano una strategia hardware che punta a un significativo salto di qualità visiva pur mantenendo la filosofia aziendale incentrata sull'esperienza utente.

Takuhiro Dota, dirigente Nintendo, ha confermato che Nintendo Switch 2 implementerà la tecnologia di upscaling DLSS, definendola «uno strumento necessario nello sviluppo dei giochi».

Questa tecnologia, sviluppata da Nvidia, utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare la risoluzione delle immagini mantenendo alte prestazioni, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per consentire alla console di competere visivamente con piattaforme più potenti senza compromettere la sua natura portatile.

Guardando al confronto con PS5, che trovate qui, è interessante notare come Nintendo si posizionerà nell'offerta del mercato attuale dei videogiochi di fascia alta.

Stando alla spiegazione di Dota, saranno gli sviluppatori a decidere se offrire un output nativo in 4K o utilizzare l'upscaling DLSS per ottimizzare le prestazioni. Similarmente, anche per il ray tracing la decisione di implementarla nei giochi resterà nelle mani dei creatori di contenuti.

Tuttavia non ci sono stati troppi altri dettagli in questo ambito. L'ingegnere Tetsuya Sasaki ha spiegato che l'azienda «non condivide troppi dettagli sulle specifiche hardware» preferendo concentrarsi «sul valore che possiamo offrire ai nostri consumatori».

Sasaki spiega anche che Nvidia condividerà alcune informazioni in futuro, suggerendo che presto potremmo conoscere maggiori dettagli sulle capacità specifiche di Nintendo Switch 2.

In attesa di novità in questo senso, la console ha già raccontato un po' di sé relativamente alle specifiche tecniche: qui trovate la scheda con molti dei dettagli più interessanti della console.