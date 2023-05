Come domare un cavallo in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lo sapete già da Breath of the Wild: le lande di Hyrule sono molto estese e ci sono tante cose da scoprire. Così tante, che a volte andare semplicemente a piedi può non essere l'opzione migliore, ed è meglio dotarsi di un cavallo.

Ma come fare ad addomesticare un cavallo per poterne fare il proprio fidato destriero in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Come domare un cavallo in Zelda: Tears of the Kingdom

La procedura rimane in realtà identica a quella di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Fin dall'inizio del gioco, una volta superato il prologo, dalle parti della Piana di Hyrule vi imbatterete in piccoli branchi di cavalli selvaggi, che gironzolano liberamente per le praterie.

Quello che dovete fare è:

Avvicinarvi di soppiatto alle loro spalle. Per farlo, camminate chinati: premete lo stick sinistro e procedete così, senza farvi sentire. Una volta che siete abbastanza vicini, premete A quando sullo schermo compare la scritta "monta" per balzare in groppa al cavallo. Il cavallo si imbizzarrirà e cercherà di disarcionarvi. Calmatelo premendo L per accarezzarlo. Con i cavalli più mansueti basterà, con quelli più indomiti potreste finire la stamina se non ne avete abbastanza. In tal caso, meglio puntare un altro cavallo.

Una volta fatto, il cavallo non cercherà più di gettarvi a terra e potrete cominciare a cavalcarlo. Essendo non addestrato, però, di tanto in tanto non obbedirà ai vostri ordini e cercherà di andare nella direzione opposta a quella che volevate.

Quando succede, premete L per accarezzarlo e calmarlo. Piano piano, il vostro rapporto migliorerà e sarà più facile far dirigere il cavallo dove volete.

Come registrare un cavallo in uno stallaggio

Per fare in modo che un cavallo rimanga di vostra proprietà, e che possiate così richiamarlo facilmente, avete però bisogno di registrarlo presso uno stallaggio.

Ce ne sono diversi sparsi per il mondo di Hyrule, li riconoscete perché sono contrassegnati da una sorta di grosso campanile che emette fumo – e hanno lo stesso aspetto di quelli di Breath of the Wild.

Raggiungete uno stallaggio in sella al vostro cavallo, avvicinatevi al bancone esterno e premete ZL + A per parlare con l'inserviente. Ditegli che volete registrare un nuovo cavallo e il gioco è fatto: ora potete depositare o richiamare il vostro destriero dallo stallaggio, alla necessità.