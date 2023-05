Dove trovare la Paravela in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Un equipaggiamento assolutamente imprescindibile per i vostri viaggi in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la Paravela di Link.

Se in The Legend of Zelda: Breath of the Wild era possibile ottenerla subito alla fine del prologo, nel nuovo gioco bisogna andare leggermente più avanti rispetto all'Isola delle Origini – ma non troppo.

Vediamo quindi cosa dovete fare per ottenere la Paravela, che ha influenzato in modo consistente molti degli open world successivi a BOTW e il modo in cui strutturano l'esplorazione verticale: pensate ad esempio all'alascudo di Aloy in Horizon: Forbidden West...

Dove trovare la Paravela in Zelda: Tears of the Kingdom

La buona notizia è che non potete mancare l'ottenimento della Paravela, perché è previsto durante una missione di Storia.

Quello che dovete fare è completare tutta l'Isola delle Origini senza averla. Mentre siete in cielo ad apprendere i rudimenti del gioco, insomma, dovrete fare senza e affrontare le altezze tra un'isola e l'altra senza poter contare sulla Paravela.

Una volta conclusa tutta quella parte e arrivati su Hyrule, seguite gli indicatori delle missioni di Storia per arrivare al Forte di guardia, poco più a sud del castello di Hyrule.

Qui, Pruna vi chiederà di raggiungere il Capitano in un avamposto più a nord, dato che lui e la sua squadra stavano aspettando di avvistare proprio Link e Zelda. Avviatevi seguendo l'apposito indicatore sulla mappa per trovarlo in cima a un torrione.

Una volta avvisato l'ufficiale, tornate al Forte di guardia e parlate con Pruna per confermarle che avete recapitato il messaggio.

Questa vi dirà che la Torre topografica è pronta ad essere attivata e vi attenderà lì. Si tratta delle nuove torri di Tears of the Kingdom, che permettono di scoprire i dettagli della regione, ma che... beh, non sono adatte a chi ha paura dei balzi nel vuoto, mettiamola così.

Raggiungete Pruna alla Torre topografica del Forte di guardia per avviare un dialogo e ottenere così da lei la Paravela.

Poi, divertitevi a saltare dalla torre...