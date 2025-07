La prima parte del DLC Daima di Dragon Ball Z: Kakarot è stata divertente e convincente, permettendoci di esplorare più da vicino il Regno Demoniaco e offrendo combattimenti diversi dal solito, grazie alla rimozione delle meccaniche di volo. Resta tuttavia un'avventura familiare che non rivoluziona ciò che il gioco base era già in grado di offrire, ma del resto non ne ha bisogno. Le premesse per un buon adattamento della serie animata sotto forma di contenuto aggiuntivo ci sono tutte: ora non ci resta che attendere la Parte 2 per scoprire se verranno mantenute fino in fondo.

Bandai Namco ha deciso di puntare fortemente su Dragon Ball Z: Kakarot, continuando ad aggiornarlo con nuovi contenuti aggiuntivi per permettere ai fan di vivere sempre nuove e allo stesso tempo familiari avventure di Goku e compagni.

Il più grande pregio dell'action-adventure di CyberConnect2 è aver infatti deciso di dare sempre la priorità alla storia e ai personaggi dell'anime e manga, prendendosi tutto il tempo necessario per mostrarci anche quelli che nella serie sono considerati veri "filler".

Non è un caso che questo è stato il videogioco che è andato particolarmente vicino a farci rivivere momenti storici come se fossimo davvero davanti alla TV a guardare una puntata della serie, rispetto magari al proporci esclusivamente battaglie come fatto spesso dai picchiaduro puri come Sparking Zero (lo trovate su Amazon, se vi interessa).

Il DLC Daima - Adventure Through The Demon Realm ci porterà a esplorare il Regno Demoniaco insieme a Goku e Kaioshin tornati bambini e i nuovi compagni di avventure Glorio e Panzy: l'obiettivo è come sempre quello di riproporre fedelmente alcuni dei momenti più divertenti della serie, senza ovviamente farsi mancare battaglie spettacolari — anche se con un Goku in formato miniatura.

Nelle scorse giornate abbiamo potuto provare approfonditamente la prima parte del DLC, che ci terrà compagnia in attesa di poter vedere la riproduzione videoludica del finale della storia, previsto in un periodo tra gennaio e marzo 2026.

Per quanto ovviamente non ci siano da aspettarsi grandi rivoluzioni, abbiamo avuto la sensazione di essere davanti a quello che potrebbe essere potenzialmente il miglior contenuto aggiuntivo mai rilasciato per Dragon Ball Z: Kakarot, qualora la Parte 2 rispettasse le ottime premesse di quello che, attualmente, può essere considerato più che altro un "antipasto".

Un Regno Demoniaco da esplorare

Dragon Ball Z Kakarot ha dimostrato di saper adattare al meglio tutte le storie più importanti della saga ideata da Akira Toriyama, conquistando enormi consensi: la decisione di proporre anche la narrazione proposta in Daima forse rappresenta il vero punto d'arrivo di questo videogioco, considerando che è stato l'ultimo racconto a tema Dragon Ball che ci ha lasciato il creatore prima della sua scomparsa.

Un DLC su cui evidentemente Bandai Namco sta puntando fortemente, consapevole dell'importanza di questa avventura e scegliendo di dividerlo in due parti per poter dare al team di sviluppo tutto il tempo per dare alla serie animata la "cura" Kakarot vista con altri contenuti aggiuntivi: del resto, proprio come già accade con il gioco base, gli autori hanno deciso di mettere in primo piano gli aspetti più "leggeri" della storia, permettendo ai giocatori di essere davvero coinvolti negli eventi di gioco.

A livello invece di gameplay vero e proprio, Cyberconnect2 ha allo stesso tempo pensato bene di implementare una piccola rivoluzione per renderlo più efficace e innovativo, anche per tutti coloro che hanno già avuto modo di completare l'avventura principale e collegandosi agli eventi della storia: nel DLC Daima è stata infatti totalmente rimossa la possibilità di volare, salvo per alcune piccole esplorazioni aggiuntive sotto forma di cutscene.

Ciò ovviamente cambierà il modo in cui si svolgeranno le battaglie, rigorosamente tutte a terra e con un nuovo set di mosse grazie al bastone allungabile di Goku, lascito della prima serie originale, per utilizzarlo al meglio nel suo moveset.

Naturalmente questo renderà più difficile effettuare schivate o evitare colpi rispetto alla campagna principale, ma proprio per queste novità possiamo confermare che il tutto è risultato estremamente soddisfacente: la versione Mini di Goku ha ben poco da invidiare alla controparte "adulta" e vi permetterà di eseguire battaglie spettacolari, soprattutto dopo aver preso la giusta confidenza con le super mosse sbloccabili.

Ovviamente procedendo con l'avventura potremo anche sbloccare la trasformazione in Super Saiyan, in grado di rendere le battaglie molto più semplici e che ci preparerà alla battaglia contro il Tamagami Numero 3, dopo la quale si conclude a tutti gli effetti la storia narrata nella Parte 1 del DLC.

Chi ha seguito la serie originale saprà quindi che Dragon Ball Z: Kakarot ha scelto volutamente di concentrarsi solo sulle parte iniziali della serie animata, permettendo così ai giocatori di familiarizzare il più possibile con il Regno Demoniaco, anche se questo ovviamente significa che non potrete aspettarvi azioni di gioco particolarmente longeve e che il tutto si interromperà sul più bello.

Cercando di esplorare e completare il più possibile ciò che il DLC Daima Part 1 aveva da offrirci, abbiamo impiegato poco più di 5 ore per portare a termine il tutto, ma è probabile che ve ne basteranno 4 per completare la semplice campagna di gioco.

Una longevità che è in realtà perfettamente in linea con gli standard dei suoi altri contenuti aggiuntivi, ma che anzi dimostra di essere leggermente più ricco, dato che il Regno Demoniaco ha tanti segreti nascosti che aspettano solo di poter essere scoperti.

In ogni caso, non vi nasconderemo che si tratta chiaramente di un contenuto aggiuntivo destinato prevalentemente ai più grandi appassionati della serie: dopo così tanti contenuti aggiuntivi e dopo una corposa campagna principale, è probabile che molti giocatori avranno già avuto la loro sana dose di divertimento da questa produzione.

Ma bisogna anche sottolineare che questa è solamente la prima parte della nuova campagna e che, di conseguenza, il giudizio potrebbe essere totalmente ribaltato su sé stesso una volta avuto modo di vedere cosa ci riserverà il team di sviluppo per la prossima parte: al momento, nonostante l'innegabile bontà dell'opera e le piccole novità introdotte, è difficile non spazzare via la sensazione di "già visto".

In ogni caso, se la Parte 2 riuscirà ad offrire ancora più spazio all'esplorazione e alla caratterizzazione dei personaggi, Daima - Adventure Through The Demon Realm potrebbe risultare il contenuto aggiuntivo più ambizioso di Dragon Ball Z Kakarot: quanto abbiamo visto è stata sicuramente un'ottima partenza e, se siete tra coloro che non possono fare a meno di tornare su questa produzione, sicuramente varrà la pena di seguire gli sviluppi dei DLC.

Dobbiamo infatti scoprire come si evolverà il tutto nel prossimo contenuto aggiuntivo, che avrà sicuramente tanta carne al fuoco tra battaglie, personaggi e trasformazioni da introdurre.

C'è sicuramente tanta curiosità da parte nostra di di vedere come sarà adattato il tutto all'interno di questo videogioco che ormai vuole diventare la raccolta videoludica definitiva per chi ama anime e manga.

E grazie a Daima potrebbe anche riuscirci, chiudendo perfettamente il cerchio e magari permettendo a CyberConnect2 di iniziare a concentrarsi su altri progetti.