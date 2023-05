Fin dal suo prologo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi pone a tu per tu con il freddo. Uno dei sacrari che dovete raggiungere per muovervi nell'Isola delle Origini, infatti, si trova in cima a un piccolo monte innevato, dove le temperature sono troppo basse per Link, che inizierà a subire danni trattenendosi al gelo.

Come fare allora per resistere al freddo e superare la prova? Il segreto sta... in cucina.

Come resistere al freddo in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Cucinando i piatti giusti

Considerando che l'equipaggiamento iniziale non vi permette di ripararvi dal freddo (quando un abito ha una resistenza specifica, lo trovate indicato nell'inventario), la soluzione migliore se siete all'inizio del gioco è quella di cucinare dei piatti che contengano dei Caldoperoni.

Questi ortaggi, delle sorta di peperoni/peperoncini che trovate sparsi qua e là per le isole delle origini, includono tra gli effetti del piatto che cucinerete anche la Resistenza al freddo.

Quando trovate un pentolone (o, attraverso i congegni Zonau, quando ne sistemate uno), fermatevi subito a cucinare i vostri Caldoperoni. Ci sono dei pentoloni anche dalle parti della montagna, proprio per venirvi incontro in caso non abbiate mai cucinato prima di arrivare al freddo.

Le ricette che potete realizzare utilizzando i Caldoperoni sono diverse, ma ricordate che è meglio che siano l'elemento dominante: se, ad esempio, usate quattro funghi e un Caldoperone, il rischio è che quest'ultimo finisca sprecato.

Ricordate anche che potete usare più di un singolo Caldoperone per ricetta, aumentando così la durata dell'effetto di resistenza.

Potreste, ad esempio, mescolare il Caldoperone a una Mela e a un fungo, per ottenere 3:30 minuti di resistenza. Sperimentate un po' e aggiungete anche più di un Caldoperone per avere ricette che permettono di resistere per molti minuti al freddo.

Con gli indumenti da Resistenza al Freddo

Come già in Breath of the Wild, anche Tears of the Kingdom include degli abiti che permettono di resistere al freddo. Durante l'introduzione nell'Isola delle Origini è possibile trovarne uno, ma solo dopo aver completato il sacrario sulla montagna.

Quindi, no: se state cercando di avere l'abito prima, per evitare di cucinare ricette riscaldanti, sappiate che non potete farlo.

Accendendo dei fuochi

Un'altra possibilità per provare a tenervi al caldo, ma più complicata, è quella di accendere dei fuochi qua e là che vi impediscano di congelare.

Per farlo, dovete avere delle fascine di legno (spaccate gli alberi per ottenerle, con una qualsiasi ascia, anche rudimentale). A quel punto, sistemate la legna dove volete accendere il fuoco.

Ora, o sistemate una pietra focaia vicino alle fascine, colpendola poi con un'arma di metallo, per far scattare la scintilla e accendere il fuoco. In alternativa, potete lanciare uno dei vostri frutti incendiari o collegarlo a una freccia per scoccarla e far bruciare la legna.

In questo caso, la strategia è raccomandata soprattutto per aree fredde in cui dovete trattenervi per esplorare.