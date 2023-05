All’inizio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la Spada Suprema viene infranta dalla potenza di Ganondorf. L’iconica lama simbolo della saga di Nintendo svolge un ruolo ancora molto importante all’interno del gioco, ma ovviamente va recuperata con una serie di passaggi.

Prima di cominciare il recupero della spada che esorcizza il male assicuratevi di avere: un bel numero di armi ed armature efficaci, tanto materiale per esplorare il sottosuolo, ricette pronte per curare i danni da Miasma e due interi cerchi di vigore.

Come ottenere la Spada Suprema in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La Spada Suprema è al centro di una serie di incarichi che vi sveleranno dettagli importanti della storia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e, come per tante altre cose all’interno del gioco, saranno per buona parte opzionali.

1. Trovare i Geoglifi e tutte le Lacrime del Drago

La prima cosa da fare per ottenere la Spada Suprema è recuperare tutti i ricordi nelle Lacrime del Drago nei Geoglifi che sono sparsi per Hyrule.

Quando avrete rimesso in ordine tutta la storia parallela di Zelda avrete una prima idea di dove si trova la Spada Suprema che, ancora una volta, è legata al Bosco Perduto e al Grande Albero Deku.

2. Andare nel Bosco Perduto

Il bosco natio dei Korogu è ancora più inaccessibile che in passato, perché il solito percorso non funzionerà. Anche calarsi dal cielo è inutile, ma potrete sfruttare in modo efficace il sottosuolo.

A nord dello Stallaggio del Bosco si trova l’ingresso della foresta e, nei dintorni, un grosso baratro come quelli che vi permettono di tuffarvi nel sottosuolo. Una volta arrivati nelle profondità, iniziate l’esplorazione con l’obiettivo di raggiungere il centro della Foresta di Hyrule.

Nelle vicinanze troverete un enorme pilastro che si cala dal soffitto. Mettetevi sotto di esso ed utilizzate Ascensus per raggiungere direttamente il centro della Foresta di Hyrule, emergendo accanto al Grande Albero Deku.

3. Curare il Grande Albero Deku

La sorpresa nel recupero della Spada Suprema è che non solo l’arma non è al suo solito posto, ma anche il fatto che il Grande Albero Deku non potrà aiutarvi perché è malato.

Per curare il Grande Albero Deku dovrete passare sotto le sue radici per arrivare al suo interno. Qui troverete un passaggio che conduce all’interno dell’albero, che vi porterà ad un nuovo baratro per il sottosuolo.

In questo caso arriverete in una zona indipendente, completamente slegata dal resto delle profondità di Hyrule, in cui dovrete iniziare una battaglia impegnativa.

Il primo scontro è con le temibili mani di Miasma. Per sconfiggerle dovrete riuscire a colpire gli occhi al centro dei palmi delle mani con delle frecce. Non è semplice, ovviamente, ma anche degli attacchi feroci con le vostre armi più forti faranno il loro effetto. Assicuratevi di essere sempre pronti a curarvi per i danni da Miasma, perché sia i loro dintorni che i loro attacchi manderanno in frantumi i vostri cuori.

Una volta sconfitte le mani inizierà il secondo scontro con lo Spettro di Ganon. Un altro combattimento molto impegnativo, ma più gestibile con un po’ di attenzione nello schivare i suoi colpi e attaccare quando possibile con le vostre armi migliori (e curarvi non appena verrete colpiti).

Dopo aver abbattuto queste creature il Grande Albero Deku si rimetterà in sesto e vi darà l’indicazione successiva per ottenere la Spada Suprema.

4. Trovare il Drago della Luce

La Spada Suprema è legata ad un indicatore sulla mappa che si muove sempre. Questo perché l’arma si trova sulla fronte del Drago della Luce che, come avrete scoperto a questo punto, è proprio Zelda.

Per raggiungere la fronte del Drago della Luce dovrete prendere il tempo, individuare la creatura nel cielo e buttarvi sopra di essa da un’isola nel cielo, da una delle torri di osservazione, o in qualunque altro modo vi venga in mente di fare.

Una volta raggiunta la fronte del Drago troverete la spada avvolta all’interno della chioma della creatura. Interagite con essa e, con due cerchi interi di vigore da utilizzare per estrarla, godetevi la lunga scena che vi porterà ad ottenere finalmente la Spada Suprema in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.