Come aumentare il vigore in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Come già succedeva in Breath of the Wild, anche in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbiamo un indicatore del vigore di Link. Si tratta di un cerchio verde che compare quando compite degli sforzi, come scattare, nuotare, arrampicarvi o rimanere aggrappati alla paravela.

Va da sé che avere tanta resistenza sia di grande aiuto per esplorare Hyrule più liberamente, perché potete spostarvi con più tranquillità prima di essere sfiniti, nel peggiore dei casi, precipitare.

Come fare ad aumentare il vigore in Tears of the Kingdom? Vediamo le diverse opzioni nella nostra guida.

Come aumentare il vigore in Tears of the Kingdom

Esattamente come succedeva in Breath of the Wild, anche in Tears of the Kingdom potete aumentare il vigore massimo completando i sacrari.

Si tratta di piccoli templi che sono sparsi ovunque per la mappa di Hyrule: li riconoscete perché vedete, da lontano, un bagliore verde a spirale che vi indica la loro presenza. Potete anche usare il cannocchiale per segnare con una puntina la posizione di un sacrario, quando lo vedete in lontananza.

Una volta entrati, dovrete completare dei piccoli puzzle, come dei mini-dungeon, che sono costruiti sull'utilizzo dei nuovi poteri di Link, come Ultramano e Ascensus.

Arrivati alla fine del sacrario, un altare con cui interagire vi ricompenserà per la vostra bravura, dandovi una Sfera delle benedizione.

Leggi anche Come aumentare i cuori in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Una volta che avete almeno 4 Sfere della benedizione, raggiungete una delle statue della dea Hylia sparse per il mondo di gioco. Se non ne avete ancora incontrata una, sappiate che potete trovarla al centro del Villaggio Calbarico, alle coordinate 1836, -0996, 0112.

Parlate con la statua e ditele che volete scambiare le sfere della benedizione con il portavigore.

A questo punto, la dea vi premierà e otterrete del vigore extra, andando ad aggiungere una porzione extra di resistenza all'indicatore circolare. Potete ripetere il processo ogni volta che avete almeno 4 sfere da offrire alla dea: in questo modo, potete accumulare tanto vigore ed esplorare più liberamente.

Come aumentare temporaneamente il vigore

Se però a voi serve aumentare il vigore in questo preciso momento, perché magari avete davanti una scalata insidiosa e non avete tempo di cercare quattro Sacrari da completare, potreste sempre cucinare qualcosa che aumenta temporaneamente il vigore massimo, o che permette di recuperare il vigore mentre affrontate uno sforzo, in modo che l'indicatore non arrivi a zero vanificando la vostra scalata/nuotata.

Gli ingredienti che si prestano a queste ricette sono numerosi: provate a cucinare qualcosa che includa ingredienti come Pianta del vigore, o a creare pozioni che includano componenti come la Cavalletta vigor: otterrete intrugli che vi permetteranno di recuperare rapidamente il vostro vigore.