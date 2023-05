Come attivare la Torre della Valle di Oldin in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Il caso della Torre della valle di Oldin è di sicuro molto peculiare, perché raggiungerla è semplice ma... la porta non si apre.

Advertisement

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre della valle di Oldin?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 1637, 1184, 0225.

Come attivare la Torre della valle di Oldin

In realtà, avvicinarsi alla Torre della valle di Oldin non è troppo difficile, una volta che l'avete individuata. La magagna, come dicevamo, risiede nel fatto che la porta della torre è bloccata e non si può accedere al terminale, come vi dirà un personaggio che attende proprio all'ingresso.

Questo vi fornirà però anche un'altra informazione: a seguito di un incidente, il coperchio che chiude la sommità della torre è caduto. Questo significa che, a differenza delle altre, la Torre della valle di Oldin è aperta in cima e ci si potrebbe calare all'interno.

Per farlo avete diverse soluzioni, ovviamente.

La prima, rudimentale e faticosa, è semplicemente arrampicarvi. Armatevi di pazienza, di cibo/pozioni che fanno recuperare vigore e iniziate la vostra risalita, fermandovi a riprendere fiato ogni volta che è concesso dalla struttura; potete, ad esempio, rimanere in piedi nei gradoni tra un livello e l'altro della torre.

La seconda opzione è quella di costruire un dispositivo Zonau (come una mongolfiera) per farvi portare in alto comodamente e, una volta che state volando, lanciarvi semplicemente sulla vetta della torre.

La terza opzione è approfittare dei frammenti di roccia che cadono dal cielo. Raggiungetene uno che magari dista poco da voi (sono quei grossi ammassi di roccia nera simil-quadrati) e utilizzate il potere Reverto per farlo tornare in cielo. Saliteci sopra e iniziate l'ascesa con lui, per poi buttarvi dentro la torre (armati di paravela) al momento giusto.

In qualsiasi modo arriviate in cima, non buttatevi a corpo morto ma usate la paravela per evitare di schiantarvi. Una volta dentro, attivate il terminale e godetevi la nuova mappa.