Come attivare la Torre delle Rovine di Orbo in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Per quanto concerne la Torre delle rovine di Orbo, c'è qualcosa che la sta bloccando, ma bisognerà capire di cosa si tratta.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre delle rovine di Orbo?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 0343, 3133, 0180.

Come attivare la Torre delle rovine di Orbo

Raggiungere la Torre delle rovine di Orbo non è agilissimo ma, una volta che l'avrete individuata, non dovreste avere particolari problemi: noterete, però, che un personaggio è piazzato davanti all'ingresso e che sostiene che ci sia un problema: il terminale sembra collegato correttamente, ma la torre non funziona.

Allontanatevi leggermente per notare che, intorno alla torre, ci sono dei grossi blocchi che fluttuano: sono gli stessi blocchi Zonau che avete già incontrato nel prologo del gioco, quando eravate nell'Isola delle origini, in cielo.

Potete spostare questi blocchi usando Ultramano, ma soprattutto potete usare Ascensus per salirci sopra.

Noterete che in questi blocchi sono presenti alcuni razzi che, se colpiti, schizzano in avanti. Afferrateli con Ultramano e fondeteli al blocco metallico Zonau, in modo che lo facciano schizzare verso l'alto.

Una volta fatto, colpite i razzi per attivarli e vedere il blocco salire vertiginosamente in alto, fino a quando i razzi non si consumeranno.

Che usiate questo metodo o che tentiate di scalare a mani nude la torre (e in quel caso tenete da parte delle pozioni o delle ricette levafatica, per recuperare la stamina), quello che conta è arrivare in cima alla torre. Noterete che, lì sopra, un blocco ne sta ostruendo la sommità. Rimuovetelo per risolvere il problema.

A quel punto, tornate a terra e attivate comodamente il terminale.