Come raggiungere la Torre del monte di Ranel in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Nel caso della Torre del monte di Ranel, l'ostacolo non è tanto il come, ma il dove. Una volta individuata, infatti, vi renderete conto che l'ambiente è tutt'altro che ospitale.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre del monte di Ranel?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 3846, -1307, 0539.

Come raggiungere la Torre del monte di Ranel

Se avete individuato la torre, ve ne accorgerete subito: si trova in cima al monte, il che significa che farà un freddo terribile. Volevamo scrivere "agghiacciante", ma ci siamo capiti. Non provate ad avventurarvi lì senza equipaggiarvi a dovere, perché Link subirà danni tanto più si tratterà al freddo.

Per ovviare alla cosa, come vi abbiamo spiegato nella guida dedicata su come resistere al freddo, vi raccomandiamo di creare pozioni o cibi specifici: se, ad esempio, includete i caldoperoni nelle vostre ricette (anche più di uno per piatto), potete dotare le pietanze della capacità di resistenza al freddo, che può durare anche sei o sette minuti. E dovrebbero bastarvi per fare quello che dovete.

Potete anche usare abiti che permettono di resistere al freddo, se ne avete già trovati. Gli schinieri antifreddo, ad esempio, si trovano fin dal prologo del gioco nell'Isola delle Origini, ma da soli qui non basteranno: daranno una mano, ma non saranno sufficienti.

Ricordate anche che il sentiero in salita è lambito da blocchi di ghiaccio, ma i blocchi di ghiaccio non sono scalabili normalmente, quindi è difficile accorciare il percorso cercando scorciatoie.

Per accelerare il processo, considerando che la strada da fare al gelo è parecchia e c'è anche da scalare, non dimenticatevi però del potere Reverto.

Qua e là potete trovare, infatti, dei grossi frammenti di roccia caduti dal cielo (sono quelle squadrate e scure che trovate sparse): se usate Reverto, potete rimandarle in cielo. Saliteci sopra, fatevi dare un passaggio e, una volta abbastanza in alto, gettatevi con la paravela per raggiungere la torre molto più rapidamente.

Una volta arrivati alla torre, attivate il terminale e tornatevene al calduccio.