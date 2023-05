Come risolvere la Torre della china Sahasrah in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Se siete arrivati alla Torre della china Sahasrah, ad esempio, avrete notato che la porta della torre è chiusa e non c'è modo di entrare.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre della china Sahasrah

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 1134, -1170, 0166, nella regione del Necluda occidentale.

Come sincronizzare la Torre della china Sahasrah

Davanti alla torre troverete un Rito che afferma di non capire cosa sia successo e di non poter riparare il terminale, con la porta chiusa. Vi dirà, però, che nei pressi della torre c'è una caverna, dove era solito recarsi per cercare dei funghi.

Qua l'indizio è meno chiaro di quanto sperereste: l'NPC non vi sta chiedendo di dargli dei funghi per trovare una soluzione, ma sta alludendo in qualche modo al potere Ascensus.

Dalla parte frontale della torre, recatevi a est per scendere lungo la collina e trovare l'ingresso della grotta, alle coordinate 1323, -1153, 0138.

Per entrare qui, però, equipaggiatevi di oggetti esplosivi, come il fiore bomba. Gli interni della grotta sono infatti ostruiti da delle rocce friabili, che potete distruggere con una piccola esplosione.

A questo punto, dopo esservi aperti il primo varco (occhio agli obbroblin!) girate a destra e poi spaccate altre rocce immediatamente a destra. Arriverete a una piccola stanza incavata nella grotta, alle coordinate 1134, -1178, 0131.

Sistematevi al centro di questa stanza e usate il potere Ascensus. A questo punto, sbucherete proprio al centro della hall della torre. Avvicinatevi alla porta per notare che ci sono dei bastoni che impediscono alle ante di scorrere: rimuoveteli e aprite l'ingresso.

Fatto!