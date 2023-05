Zelda: Tears of the Kingdom, cosa si ottiene importando il salvataggio di Breath of the Wild

Come vi abbiamo spiegato nella nostra video recensione, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un seguito diretto di Breath of the Wild – e questo significa che chi ha già giocato il gioco precedente può ottenere dei piccoli vantaggi nella sua avventura, importando il suo salvataggio.

Questi vantaggi sono relativi ai cavalli disponibili negli stallaggi sparsi per Hyrule: considerando che Link li aveva già nella precedente avventura, infatti, è lecito aspettarsi che siano ancora nelle stalle ad aspettarlo e che non dobbiate quindi addomesticarli da zero.

Come importare il salvataggio di Breath of the Wild in Tears of the Kingdom

Per ottenere questi vantaggi, è importante che stiate giocando sullo stesso account Nintendo da cui avete giocato Breath of the Wild. Se siete su una console diversa e possedete ancora la vecchia, potete trasferire il salvataggio seguendo la nostra guida.

In alternativa, se lo avete caricato nel cloud con Nintendo Switch Online, potete accedere all'archivio dei salvataggi (lo trovate nelle impostazioni della console) e scaricarli da lì sulla vostra Switch più recente e attuale.

Cosa si ottiene con un salvataggio di Breath of the Wild in Tears of the Kingdom

Una volta che il salvataggio di Breath of the Wild si trova sulla console da cui state giocando Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) – e, ricordiamo, sullo stesso account – provare a visitare uno stallaggio nel nuovo gioco.

Parlate con la persona dietro il bancone per dirgli che volete vedere i cavalli "depositati" per accorgervi che sono presenti i vostri vecchi cavalli, comprese anche le modifiche ai nomi e le personalizzazioni che avevate applicato nel gioco precedente.

Al momento non abbiamo rilevato altri vantaggi nell'importazione di un salvataggio dal prequel in Zelda: Tears of the Kingdom, ma siamo sicuri che poter contare da subito sui vostri migliori destrieri (vista anche la fatica fatta per ottenerli in Breath of the Wild) vi farà molto piacere.