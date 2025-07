Nintendo continua a coccolare la sua fanbase aggiornando due dei suoi capolavori assoluti: The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom hanno appena ricevuto una nuova patch dedicata alla versione Nintendo Switch 2, migliorando ulteriormente un’esperienza già iconica.

Le edizioni “Switch 2 Edition”, acquistabili anche come upgrade per chi possiede le versioni originali (che trovate su Amazon), rappresentano ben più di un semplice restyling.

Parliamo di veri e propri potenziamenti tecnici che rendono giustizia a giochi che già di per sé avevano ridefinito il concetto di open world.

L’aggiornamento del 4 luglio sistema vari bug, fra cui uno legato ai bonus giornalieri (come la Health Recovery) quando si avevano i cuori al massimo, e piccoli problemi sonori in Tears of the Kingdom.

Il tutto, condito da fix generali e migliorie all’esperienza di gioco, come spiegato a chiare lettere anche nelle note complete della patch. Nintendo conferma così la sua attenzione non solo ai nuovi titoli ma anche alla longevità dei suoi capisaldi.

Questo tipo di supporto è esattamente ciò che distingue Nintendo: la capacità di trattare i suoi giochi come titoli vivi, meritevoli di essere preservati e perfezionati anche a distanza di anni.

È difficile non apprezzare questa cura, soprattutto quando si parla di giochi che hanno lasciato un’impronta così profonda nel medium (e nel panorama dei giochi Nintendo, che poco non è, visto quanto è amata la saga di Link).

Insomma, Zelda dimostra ancora una volta di giocare in un campionato tutto suo. Del resto, la piattaforma Metacritic ha messo in cima alla classifica i due The Legend of Zelda in versione Nintendo Switch 2 Edition.

Ma non solo: Nintendo sta cercando attori tra i 16 e i 23 anni per interpretare Link e Zelda nel film. Questa scelta esclude Hunter Schafer, da molti ritenuta perfetta.