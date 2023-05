Come aprire la Torre dell'altopiano Zorana in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Per quanto riguarda la Torre dell'altopiano Zorana, il problema è... peculiare. La porta, infatti, è sbarrata da una disgustosa melma-fanghiglia che vi impedisce di entrare.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre dell'altopiano Zorana?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 2858, 0582, 0379.

Come entrare nella Torre dell'altopiano Zorana

Raggiungere la torre, di per sé, è un po' intricato in questo caso. La regione, infatti, ha molti pendii di montagna, ma avere la mappa in quest'area è molto importante per orientarsi. Attenti anche ai nemici che vi aspettano di tanto in tanto. E, soprattutto, attenti alla melma.

Noterete che a intervalli regolari cadono dal cielo delle grosse quantità di un liquido melmoso e fangoso, che si spiaccicano a terra e che, se calpestate, vi impantanano, rendendo molto lento il movimento di Link. Immaginate di star scappando dai nemici e rimanere infangati in mezzo alla melma...

Districatevi fino a raggiungere la torre per notare, di fronte a essa, un NPC steso a terra, bloccato proprio dalla melma. Parlategli e vi chiederà di aiutarlo con dell'acqua. È un indizio prezioso, perché anche la porta della torre è sbarrata dalla melma e non si apre.

Proprio accanto alla torre troverete, in un angolino, una pianta di idrofrutti. Raccogliete questo frutto (somiglia a una rapa azzurra) che, se schiacciato, sprigiona dell'acqua.

È quello di cui abbiamo bisogno: lanciate un idrofrutto (a mano libera, premendo R e poi Su per selezionarlo, o con l'arco) contro la melma che blocca la porta della torre per scioglierla e poterla finalmente aprire.

E, dato che ci siete, ovviamente lanciate un frutto anche sul povero NPC Zora intrappolato nel fango, in modo da liberarlo e avere la sua gratitudine.