Sì, alla fine il set LEGO di The Legend of Zelda è ufficiale

Dopo averlo immaginato e aver tremato per i nostri portafogli, alla fine il set LEGO di The Legend of Zelda è arrivato: si chiama Grande albero Deku 2-in-1 ed è, ovviamente, bellissimo.

Era capitato molte volte di sentir parlare di un set di mattoncini danesi dedicati alla saga di Nintendo, ma non c'era mai stata una conferma e, stando a ciò che ha mostrato LEGO nella giornata di oggi, tutti sono andati sempre lontani da quella che è stata la proposta definitiva.

Come potete vedere dal sito ufficiale, l'iconico albero presente anche in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) è un bellissimo omaggio per i fan.

Il Grande albero Deku 2-in-1 è un set che, come suggerisce il nome, può essere montato in due modi, a seconda di come vorrete esporre la vostra ultima spesa.

Per i fan di Ocarina of Time, l'albero Deku è quello che incontra il Link bambino all'inizio della sua avventura. Il primo dungeon del capolavoro per Nintendo 64 prende vita sotto forma di mattoncini con una ricostruzione fedele, con tanto di minifigure di Link bambino, piante carnivore e altri pericoli. Ma non solo perché, in questo setup, c'è anche una piccola ricostruzione dell'altrettanto piccola casa di Link.

Per chi invece ama l'albero Deku di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, il set LEGO tinge le foglie dell'albero di rosa e inserisce anche la minifigure della principessa Zelda, con tanto di Link con il suo iconico vestito blu, con Spada Suprema e Scudo Hylia.

Un set a dir poco bellissimo che, come capita per i set su licenza, viene offerto ad un prezzo decisamente impegnativo.

Il Grande albero Deku 2-in-1 può essere prenotato già da ora sul sito LEGO, ad un prezzo di €299,99.

La spesa non è certo semplice e, come è capitato in altre occasioni come quella di Sonic, è probabile che LEGO decida in futuro di espandere la collezione con altri set.