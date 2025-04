Zelda Switch 2 Edition: cosa cambia? Tutto quello che dovete sapere

Il 5 giugno 2025 uscirà Nintendo Switch 2, e tra i titoli di punta previsti al lancio non potevano mancare due delle avventure più amate della generazione precedente: The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entrambe pronte a ricevere una riedizione migliorata per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console.

L’annuncio dei The Legend of Zelda Switch 2 Edition ha sorpreso in parte i fan: Nintendo ha deciso di puntare su due titoli già noti, ma riproposti in una veste rinnovata. L’obiettivo? Accompagnare il lancio della console con due esperienze capaci di attrarre nuovi giocatori e, allo stesso tempo, convincere i veterani a tornare a esplorare Hyrule.

I videogiochi cosiddetti "Nintendo Switch 2 Edition" hanno fatto molto discutere, per quanto riguarda i prezzi e le modalità con cui verranno pubblicati da Nintendo.

Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza.

Cosa cambia davvero in queste edizioni? Quali saranno i prezzi? E cosa c’entra una nuova app chiamata Zelda Notes?

In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo finora sulle versioni Nintendo Switch 2 di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, per aiutarvi a orientarvi nel potenziale acquisto fin dal day-one della console.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition, cosa cambia?

L’edizione Switch 2 di The Legend of Zelda Breath of the Wild punta a valorizzare l’esperienza originale con un upgrade tecnico evidente.

Secondo gli annunci ufficiali, il titolo godrà di risoluzione 4K upscalata, frame rate stabile a 60 FPS, caricamenti ridotti quasi a zero, oltre al supporto di Zelda Notes.

Quanto costa Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition?

La versione base sarà venduta a €79,99, ma non includerà i due DLC dell’Expansion Pass, Le Prove Leggendarie e La Ballata dei Campioni, che dovranno essere acquistati separatamente.

Nel caso siate in possesso del titolo in versione Nintendo Switch potrete effettuare l'upgrade alla versione Switch 2. Al momento il prezzo è fissato per $9,99 che, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Nintendo Italia, possiamo stimare per un equivalente di €9,99 o €10,99.

Se siete abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, potrete ottenere l'upgrade gratuitamente come parte della vostra sottoscrizione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition, cosa cambia?

Se già Tears of the Kingdom era tecnicamente più avanzato rispetto al predecessore, su Nintendo Switch 2 guadagna una serie di ottimizzazioni che lo rendono più spettacolare.

In maniera molto similare a Breath of the Wild, Tears of the Kingdom godrà di rendering in 4K, effetti di luce migliorati, frame rate impostato su 60 FPS anche in modalità portatile – e, anche in questo caso, del supporto dell'app companion Zelda Notes.

Quanto costa Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition?

Anche per Tears of the Kingdom il prezzo sarà di €79,99, senza contenuti aggiuntivi rispetto alla versione originale.

Nel caso siate in possesso del titolo in versione Nintendo Switch potrete effettuare l'upgrade alla versione Switch 2. Al momento il prezzo è fissato per $9,99 che, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Nintendo con i prezzi per l'Italia, possiamo stimare per un equivalente di €9,99 o €10,99.

Se siete abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, potrete ottenere l'upgrade gratis.

A cosa serve Zelda Notes, l’app companion per Switch 2

La novità più completa dei due The Legend of Zelda in versione Nintendo Switch 2 è l'applicazione Zelda Notes.

L’app ufficiale, pensata per migliorare l’esperienza di gioco di entrambi i titoli, sarà disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android a partire da fine maggio 2025, e integrata con la nuova Nintendo Switch App, che sostituirà l’attuale app Nintendo Switch Online.

Per usare Zelda Notes non è necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online.

Zelda Notes includerà 9 funzionalità interattive, pensate per arricchire l’esplorazione e la gestione del gioco: