Il risveglio di Ganondorf ha prodotto il pericoloso Miasma, una sostanza venefica che infesta Hyrule e, soprattutto nel sottosuolo, mette ancora più in difficoltà Link nelle sue esplorazioni in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Entrando in contatto con il Miasma, o venendo colpiti da creature avvolte da esso, Link non subirà danni come al solito.

Stare su un terreno coperto di Miasma per due secondi ridurrà la salute massima di un cuore, e ve ne accorgerete dal contenitore a forma di cuore che diventerà grigio e “rotto”. Essere colpiti da un nemico avvolto dal Miasma ridurrà la salute massima: più forte è il nemico, più cuori verranno infranti con un singolo colpo.

Se tutti i cuori vengono infranti dal Miasma, beh, vi ritroverete di fronte ad un classico Game Over.

Come recuperare i cuori persi per il Miasma in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Soprattutto nelle fasi iniziali di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i danni da Miasma possono essere davvero complicati da gestire, ma ci sono dei modi molto diretti e abbastanza semplici per recuperare i cuori perso per il Miasma.

Tornare alla luce

La luce del sole curerà gli effetti maligni del Miasma, ripristinando tutti i cuori infranti dalla sostanza venefica. Attenzione, però: i cuori perso in questo modo rimarranno vuoti e dovrete comunque curarvi con i metodi classici.

Per curare gli effetti del Miasma vi potete teletrasportare fuori dal sottosuolo, quindi in superficie o nel cielo, per ridare vita ai poveri cuori infranti.

Ma questo significa dover rinunciare all’esplorazione, magari anche nei momenti in cui state per raggiungere un luogo interessante. Se volete rimanere nel sottosuolo, per poter recuperare i cuori infranti dal Miasma vi basterà raggiungere una delle radici luminose per avere lo stesso effetto.

Creare ricette con il Tarassaco del Sole

Per poter recuperare i cuori persi con il Miasma immediatamente, magari durante un’esplorazione o una battaglia con dei nemici, vi basterà creare delle ricette che contengano il Tarassaco del Sole.

La pianta speciale cura i danni da Miasma e, come ogni elemento della cucina, è sempre più efficace se viene combinata con altri alimenti.

Cucinato da solo, il Tarassaco del Sole ripristina solamente i cuori infranti. Inserendolo in una ricetta con altri alimenti, invece, permetterà di creare un cibo che ripristinerà anche i cuori vuoti.

Il Tarassaco del Sole si trova nei posti che sono ad una grande altezza e colpiti spesso dal sole, nella maggior parte ne troverete in grandi quantità nelle isole nel cielo.