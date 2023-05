Come risolvere la Torre della Piana di Hyrule in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Nel caso della Torre della Piana di Hyrule, ad esempio, non ci sono particolari enigmi da risolvere, ma ci sono molti nemici ad attendervi al varco.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre della Piana di Hyrile

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate -0753, -1019, 0064.

Come sincronizzare la Torre della Piana di Hyrule

In questo caso, come dicevamo, una volta individuata la Torre non ci sono enigmi particolari da risolvere, ma al varco vi aspettano tanti nemici.

La zona è infatti presidiata da un accampamento fortificato di boblin e compagni. Potete provare ad affrontarli e fare piazza pulita, se vi sentite abbastanza forti da fronteggiarli tutti, ma c'è anche un'opzione più... codarda.

Considerando che Link può correre veloce e raggiungere parti che i boblin non possono scalare facilmente, potete anche scegliere di correre per oltrepassare e seminare i nemici, concentrandovi unicamente sulla volontà di raggiungere la torre.

Se ci riuscirete, potrete attivare il terminale senza scomodarvi a combattere, facendovi lanciare per poter sincronizzare la torre della Piana di Hyrule.

Certo, non è il modo più eroico di farlo, per uno come Link, ma ogni tanto puoi concederti anche di andare di fretta, quando hai un regno da salvare e una principessa da ritrovare, no?