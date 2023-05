Come attivare la Torre del colle Ulri in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Per quanto concerne la Torre del colle Ulri, c'è una piccolissima difficoltà, perché... qualcuno ha rubato il terminale.

Advertisement

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre del colle di Ulri?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 3493, 2019, 0188.

Come attivare la Torre del colle di Ulri

Non ci sono particolari difficoltà a raggiungere la torre di per sé, una volta che l'avete individuata. Il problema sta in altro: come vi dirà un NPC che attende lì vicino, la torre è aperta e accessibile, ma qualcuno ha rubato il terminale.

Il responsabile del misfatto è il mostro volante che vedete gironzolare proprio attorno alla Torre del colle di Ulri, quindi dovrete necessariamente usare le "cattive maniere" per convincerlo a restituirvi il maltolto.

Osservando la creature con i vostri binocoli, noterete che ha ancora con sé il terminale, che tiene stretto tra gli artigli. Quello che dovete fare, quindi, è abbattere il mostro per costringerlo a lasciar andare il terminale.

Sfoderate il vostro arco e, per rendervi le cose più semplici, collegate un occhio di pipistrello alla vostra freccia: in questo modo, non potrete mancare il colpo.

Considerando che i mostri volanti possono essere difficili da colpire, scoccare una freccia con occhio di pipistrello permetterà invece al vostro dardo di seguire il bersaglio e centrarlo al 100%.

Una volta colpito e abbattuto il mostro, raggiungete il terminale che ha lasciato cadere e portatelo via – sollevandolo o a mani nude o con Ultramano.

Sistemate il terminale nella sua abituale postazione per attivare la torre del colle di Ulri e sincronizzarla.