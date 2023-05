The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Guida

L'attesa è stata decisamente ripagata: l'accoglienza avuta da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è di quelle che capitano una volta per generazione – due, se sei Nintendo Switch – e che ricordano un po' a tutti perché ci siamo innamorati dei videogiochi.

La nuova avventura di Link è stata accolta con un plebiscito dalla critica, come noterete anche dalla video recensione del nostro Valentino Cinefra, e dal 12 maggio tutti gli eroi hanno deciso di partire alla volta di questo nuovo viaggio verso Hyrule.

Sei anni dopo gli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, infatti, nuovi pericoli scuotono la regione ricca di pace e decadenza che avevamo lasciato nel gioco precedente. E gli sviluppatori di Nintendo sono riusciti, con un colpo da maestri, non solo a riprendere i concetti di un gioco che sembrava insuperabile, ma anche ad estenderlo e a stimolare ancora la fantasia dei giocatori – ponendo nelle loro spalle la massima fiducia: se hai un'idea, troverai sempre il modo di realizzarla e andare avanti.

La nostra raccomandazione, perfino contro il nostro stesso interesse, è quella di esplorare Tears of the Kingdom da voi, prima di ricorrere a delle guide. Se non vi sentite particolarmente portati per qualcosa o siete semplicemente curiosi, allora ecco che vi vengono in soccorso le nostre guide.

Guide per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Guide generiche

Guide al gioco

Come recuperare i cuori persi per il Miasma

Come ottenere rapidamente zonanio

Come resistere al caldo

Come resistere al freddo

Guide agli equipaggiamenti

Come aumentare la capacità dell'inventario

Come aumentare la durata delle armi

Migliori combinazioni per le armi iniziali

Come ottenere la Master Sword

Guide in elaborazione