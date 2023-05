Come attivare la Torre del canyon Gerudo in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Per quanto concerne la Torre del canyon Gerudo, avete bisogno che un tecnico la raggiunga per ripararla, ma serve un ascensore.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre del canyon Gerudo?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate -2432, -2178, 0307.

Come attivare la Torre del canyon Gerudo

Di per sé, la torre non è così complessa da raggiungere. A dire il vero, nel mio caso ho fatto un percorso non proprio agevole, considerando che sono arrivata alla torre dalla direzione sbagliata, arrampicandomi lungo l'altura senza arrivare dal lato in cui sono presenti degli ascensori.

Proprio gli ascensori, nel ponteggio davanti alla torre, sono però la chiave della risoluzione dell'enigma, qui.

Se vi avvicinate all'ingresso della torre, infatti, noterete che c'è bisogno di un tecnico che la ripari. Quest'ultimo, però, è bloccato al piano di sotto e ha bisogno che facciate muovere il rudimentale ascensore.

Come potete immaginare, l'ascensore funziona con dei contrappesi: per far salire la piattaforma su cui si trova il vostro tecnico, dovete appesantire quella che lo controbilancia. Andando giù la piattaforma B, sale la piattaforma A.

Per aumentare il peso del contrappeso, avvaletevi degli strumenti da costruzione che trovate vicino alla torre: afferrate assi e travi con Ultramano per sistemarli in modo che l'ascensore cominci a salire.

A breve, vedrete l'NPC arrivare al piano della torre. Avvicinatevi e attivate il dialogo per risolvere definitivamente la questione.

Ora potete interagire con il terminale e sincronizzare la mappa della torre del canyon Gerudo.