5 consigli prima di iniziare a giocare Zelda: Tears of the Kingdom

Visto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un sequel, potreste pensare di essere già pronti e di sapere tutto quello che vi serve per iniziare la vostra avventura per Hyrule.

Ma ogni buon avventuriero sa che non bisogna dare mai nulla per scontato nel proprio viaggio.

Advertisement

Probabilmente, se avete giocato Breath of the Wild, sarete avvantaggiati per alcune cose che vi risulteranno familiari in questa produzione, ma ci sono comunque molte novità da assimilare e cose da scoprire.

Senza fare nessuno spoiler o rovinare la vostra prima discesa su Hyrule, ecco qualche consiglio utile per cominciare con il piede giusto la vostra partita di Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i consigli utili

Imparate a prendere mano con la costruzione

Sebbene nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che non è necessario trasformare The Legend of Zelda in Minecraft, non state troppo lontani dalla parte di costruzione del gioco.

Nelle prime ore il titolo vi guiderà dolcemente alla scoperta delle nuove meccaniche di gioco, ma prendetevi dei momenti per sperimentare durante la vostra avventura.

Imparare a costruire dei semplici veicoli per spostarvi vi darà un grosso supporto nell’esplorazione, così come una mano per velocizzare la scoperta dei segreti. Come la raccolta di alcuni semi Korogu, che hanno bisogno in molte occasioni che costruiate anche qualcosa di improvvisato per poterli mettere nelle vostre tasche.

Parlate con tutti gli abitanti di Hyrule ed aiutateli

Molto più che in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gli abitanti di Hyrule vi aiuteranno a sentirvi parte attiva di un mondo che cambia.

Ogni personaggio ha qualcosa da dire, che sia un semplice dettaglio del mondo di gioco piacevole da scoprire, oppure un segreto o un indizio importante. Parlare con dei personaggi apparentemente casuali vi sbloccherà a sorpresa una missione, un mini-gioco, o vi darà l’input per risolvere una situazione in cui pensavate di essere bloccati.

Aiutare gli abitanti di Hyrule permette loro, spesso, di tornare alle proprie vite. Una cosa che a volte si traduce in una nuova meccanica di gioco, una nuova missione, oppure semplicemente dare vita ad un luogo che prima non aveva abbastanza persone.

Ascoltate ogni abitante di Hyrule e, se vi capita, svolgete le loro missioni perché ne varrà sempre la pena.

Non andate mai dritti per la vostra strada

Per molti sarà un consiglio superfluo perché saranno portati naturalmente ad esplorare Hyrule in superficie, nel sottosuolo e in aria, ma anche per loro vale la proposta di non andare mai dritti per la propria strada.

Preparatevi a cambiare in continuazione il vostro obiettivo finale.

Quello di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un mondo pieno di opportunità di ogni tipo, cose che vi salteranno fuori solamente camminando. Ma anche di avversari e sfide che vi ritroverete ad affrontare anche a sorpresa.

Quindi non andate mai dritti per la vostra strada. Non andate avanti solo con le missioni principali e siate pronti ad improvvisare, perché scoprirete molto di più di quello che vi potreste aspettare.

Ricordatevi dei poteri di Link!

Ogni elemento di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è inserito per un preciso motivo e, potrà sembrare ovvio, ma ricordatevi sempre tutti i poteri che avete a disposizione!

Soprattutto per i sacrari, ma in generale per le situazioni in cui vi potreste sentire “bloccati”, la soluzione è molto più semplice di quella che sembra se utilizzerete al meglio Reverto, Ultramano e Ascensus in particolare.

Anche comporre oggetti nel modo giusto può essere utile, a volte, per avere uno strumento ideale per superare un particolare enigma che sembra irrisolvibile. Non avete idea delle volte in cui Reverto mi ha salvato da una potenziale crisi di nervi.

Provate tutto quello che vi viene in mente

Il cielo e il sottosuolo sconfinati di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potrebbero spaventarvi, per la loro estensione e per l’impegno che serve ad esplorarli con efficacia. Anche Hyrule offre tantissime opportunità per esplorare, combattere e scoprire segreti.

Talmente tante opportunità che, magari, in alcuni momenti potreste pensare di desistere per evitare di sprecare tempo o risorse: non fatelo.

Per la sua struttura di gioco, per come gestisce le informazioni e le risorse, il titolo di Nintendo fa di tutto per non scoraggiarvi mai, premiare ogni nostro sforzo e supportare ogni tentativo.

Divertitevi, provate, giocate!