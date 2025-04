I salvataggi di Zelda Switch 2 Edition sono in salvo... forse

La transizione tra Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 si fa leggermente sul fronte dei salvataggi in cloud negli Zelda Switch 2 Edition, ma risolvendo solo in parte uno dei principali dubbi che attanagliavano i possessori dell'attuale console.

Ricorderete che vi abbiamo parlato pochi giorni fa di un possibile problema, e non da poco, per quanto riguarda i The Legend of Zelda usciti su Nintendo Switch e i relativi salvataggi in cloud.

Nelle pagine relative ai due titoli sullo store digitale c'era un'esplicita avvertenza riguardante l'incompatibilità con il sistema di backup dei salvataggi cloud, funzionalità normalmente disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Non c'è stato nessun aggiornamento da allora e, anzi, questo problema pare si possa verificare anche con i giochi in arrivo su Nintendo Switch 2, come Donkey Kong Bananza per esempio.

Ma ora è arrivata una novità, anche se non chiarissima, da parte di Nintendo (tramite Gamespot).

Per quanto riguarda The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il disclaimer è stato modificato e ora si può leggere il seguente avvertimento:

«I dati di salvataggio creati nel secondo slot per i dati di salvataggio in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition non possono essere trasferiti a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Nintendo Switch.»

Si tratta di un messaggio molto diverso dall'originale, come potete vedere.

Rimane la conferma che i dati di gioco su Nintendo Switch possano essere trasferiti su Nintendo Switch 2, e la nuova forma del disclaimer suggerisce che sia possibile trasferire i dati di salvataggio nel cloud tra due Switch 2.

Oltre ai salvataggi nel cloud (o per chi non è abbonato a Nintendo Switch Online), i giocatori possono anche avviare un trasferimento di sistema tra Switch 1 e Switch 2 per trasferire giochi digitali e file di salvataggio.

In attesa di chiarimenti definitivi da parte di Nintendo, potete iniziare a informarvi sulle caratteristiche di queste versioni dei giochi nella nostra guida dedicata.