Quanto dura The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Quando arriva un gioco immenso come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, bisogna tenersi pronti ad avere un po' di tempo libero per goderselo. Come già per il precedente Breath of the Wild, infatti, Nintendo è stata capace di creare un mondo con tantissime cose da scoprire, che vi rapirà portandovi via un numero considerevole di ore. Ma quante?

Questo dipende dall'approccio che avrete all'avventura. La durata di Tears of the Kingdom varia molto, infatti, a seconda di come deciderete di viverlo. Avendolo giocato per la nostra video recensione, proviamo a darvi un'idea.

Per chi vuole andare spedito solo con la campagna

Se volete farvi del male e giocare solo le missioni relative alla campagna, ignorando gran parte dell'esplorazione e dei segreti che Hyrule ha da offrirvi, arriverete alla fine del gioco in circa 50 ore di gameplay.

Parliamo ovviamente di una stima: se doveste incastrarvi contro qualche boss, ad esempio, potreste metterci di più.

Per chi vuole giocare senza fretta e godersi un po' di secondarie

Se siete il giocatore-tipo, ossia quello che non solo completa missioni di storia, ma che vuole anche godersi un po' di segreti, di collezionabili e di missioni secondarie, allora la longevità va a salire: potreste impiegare più o meno 75 ore a vedere quello che c'è da vedere.

Anche in questo caso, parliamo di un riferimento: ci saranno giocatori dall'approccio "rilassato" che potrebbero arrivare alla fine in una sessantina di ore e altri che magari ne impiegheranno più di ottanta.

Per i completisti

Difficile avere una stima precisa per chi invece vuole fare proprio tutto. La certezza è che impiegherete sicuramente più di 100 ore a scoprire ogni anfratto e ogni segreto della nuova Hyrule.

Il viaggio, insomma, sarà bello lungo. Ma anche bello ricco – ed è questo che conta di più.