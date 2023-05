Mappa interattiva di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Una delle caratteristiche che più colpiscono di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la ricchezza del suo mondo di gioco. La Hyrule che ritroviamo nel titolo, sei anni dopo gli eventi di Breath of the Wild, è piena di nuove cose da scoprire e ci chiamerà a esplorare non solo la superficie, ma anche tutto quello che si trova al di sotto e al di sopra delle distese e le praterie su cui Link potrà camminare (e cavalcare).

Come sottolineato anche dal nostro Valentino Cinefra nella video recensione, il gioco presenta una Hyrule più ricca che mai: sono tanti i punti di interesse, tanti i sacrari, gli animali, le risorse, i momenti in cui potreste scoprire anche solo una curiosità che vi guiderà alla volta di una nuova avventura. Oltretutto, sono tanti anche gli incontri casuali con personaggi che passeggiano di qua e di là, che potrebbero magari affidarvi delle side-quest.

Insomma, orientarsi giocando è la cosa migliore che possiate regalarvi, in modo da scoprire da voi tutto quello che questa nuova Hyrule su tre livelli ha da offrire. Se però state cercando dei punti di riferimento, o magari volete capire dove sia precisamente un dato punto di interesse, un'ottima idea può essere quella di consultare una mappa interattiva.

Noi di SpazioGames.it vi raccomandiamo di visitare quella degli esperti di MapGenie, che propongono puntualmente mappe interattive dei migliori videogiochi: potete attivare o disattivare a piacimento gli indicatori, in modo da vedere mostrate sulle cartina solo cose che sono effettivamente di vostro interesse.

La mappa, oltretutto, include tutti e tre i livelli di Hyrule, quindi potete scoprire tutto sia della superficie, sia del sottosuolo che delle isole nel cielo. È anche possibile vedere le mappe per regione o cercare contenuti specifici tra i diversi punti di interesse (come i semi Korogu, sappiamo che li cercherete!).