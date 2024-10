Il treno di Zelda fa tappa a Lucca Comics & Games

Continua il viaggio del treno in livrea speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che, grazie alla collaborazione tra Nintendo e il servizio Regionale, farà tappa al Lucca Comics & Games il 30 ottobre.

L’appuntamento è alla stazione di Lucca dalle ore 10:00 alle 14:00, quando il treno in stile Hyrule sarà aperto a tutti, permettendo ai fan di immergersi gratuitamente nel mondo magico della saga.

Si tratta di un evento imperdibile per gli appassionati di una delle serie videoludiche più iconiche di sempre, che ha visto un nuovo capitolo di successo pubblicato nel 2023, Tears of the Kingdom (che trovate anche su Amazon)..

Il viaggio di questo treno, iniziato a Roma e già protagonista di una tappa a Napoli, continua quindi con Lucca.

All’evento di Lucca, i primi 150 visitatori che si presenteranno con il biglietto (prenotabile gratuitamente online fino a un massimo di 300 posti) potranno incontrare i creator Davide Vix, dalle 10:00 alle 11:30, e PlayerInside, dalle 11:30 alle 13:00.

Ogni partecipante riceverà gadget esclusivi, pensati per l’occasione, per portare a casa un pezzo di Hyrule.

Il Lucca Comics & Games ospiterà inoltre anche uno stand Nintendo Experience in Piazza Bernardini, dove i visitatori potranno sperimentare due volte il divertimento: lo stand principale sarà infatti accompagnato dal primo Nintendo Pop-Up Store italiano, che offrirà gadget e accessori esclusivi ispirati ai mondi più amati della casa di Kyoto.

Inoltre, per la prima volta, sarà presente un’area completamente dedicata a Pikmin presso il Giardino degli Osservanti, con attività interattive e sorprese legate a Pikmin 4 e Pikmin Bloom.

Il treno Zelda è l’occasione perfetta per dare il via alla nuova edizione di Lucca Comics & Games in grande stile, offrendo un’esperienza immersiva e originale per tutti i visitatori.

L’appuntamento è quindi per il 30 ottobre alla stazione di Lucca, pronti a salire su un treno che trasporta direttamente nel cuore di Hyrule.