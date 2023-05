Come risolvere la Torre dell'Altopiano Pioppo in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Di fronte alla Torre dell'altopiano Pioppo, ad esempio, vi sarete accorti che tutto è aperto e pronto per il vostro ingresso, ma... il terminale non funziona.

Advertisement

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre dell'altopiano Pioppo

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 0602, -2119, 0098, nella regione del Necluda occidentale.

Come sincronizzare la Torre dell'altopiano Pioppo

Il terminale che non funziona vi impedisce di lanciarvi dalla torre e, quindi, di sincronizzare la mappa di questa area. Attenzione, però: proprio di fronte all'ingresso della torre noterete un piccolo pozzo (coordinate 0593, -2104, 0093). Gettatevi al suo interno.

Vi ritroverete in una specie di segreta e, proseguendo, arriverete a delle sbarre, con un personaggio rimasto intrappolato lì sotto che chiama aiuto.

Per riuscire a salvarlo, dovrete entrare in questo passaggio sotterraneo, ma dal lato opposto. C'è da girare un po' se non sapete bene dove andare: troverete l'ingresso di una caverna alle coordinate 0606, -2221, 0051.

Entrateci e proseguite per arrivare all'interruttore che vi permette di liberare il vostro nuovo amico. Dato che ci siete, andate anche nella svolta a sinistra e usate Ultramano per spostare il forziere, dietro le sbarre, sull'interruttore che le apre, così da raggiungerlo.

Ora tornate alla torre: il personaggio che avete appena aiutato avrà riparato il terminale e potrete usare la torre dell'altopiano Pioppo per sincronizzare la mappa.