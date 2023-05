Come raggiungere la Torre del Monte Labul in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

In questo caso, gli sviluppatori si sono divertiti a piazzare la Torre del monte Labul nel bel mezzo di un lago che può rendere difficile raggiungerla.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre del monte Labul?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate -1899, 1243, 0297.

Come raggiungere la Torre del monte Labul

In questo caso non ci sono puzzle da risolvere (non palesi, almeno) o nemici di cui aver paura: la magagna sta nel fatto che la Torre del monte Labul è circondata da un lago e, al centro dello specchio d'acqua, si trova sopra una roccia piuttosto alta.

I modi di raggiungerla quindi sono diversi e dipendono un po' dal punto del gioco in cui vi trovate. Se siete abbastanza avanti, potreste avere con voi gli equipaggiamenti Zonau che permettono di coprire quella distanza senza stancarvi.

In alternativa, avete altre opzioni: se avete pozioni o cibi che ricaricano la stamina, potete nuotare e poi arrampicarvi sulla roccia, consumando gli oggetti quando la barra è quasi esaurita per ricaricarla.

Nel nostro caso, abbiamo preferito un approccio creativo: considerando che nei pressi del lago ci sono diversi pannelli di legno da costruzione: abbiamo quindi sfoggiato il potere Ultramano per unirli e costruirci un lungo ponte che permettesse di raggiungere la torre.

Potete scegliere di sistemarlo sull'acqua, risparmiando la stamina che consumereste nuotando per poi arrampicarvi sulla roccia, oppure potreste riuscire a coprire anche l'altezza, sistemando il ponte di fortuna in bilico tra il bordo della rupe e la terraferma.

Usate un po' di fantasia e in men che non si dica arriverete alla porta della torre del monte Labul.