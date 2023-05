Come risolvere la Torre della Palude Labella in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

È senz'altro il caso della Torre della paluda Labella, che vi attende in mezzo a un diluvio ed è circondata da rovi che vi impediscono di avvicinarla.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre della palude Labella?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate 2419, -2762, 0222.

Come raggiungere la Torre della palude Labella

La grossa difficoltà, qui, è rappresentata dal fatto che la torre è letteralmente circondata da rovi che vi impediscono di avvicinarvi, perché vi pungeranno. Se avete giocato il precedente Breath of the Wild (e, in caso contrario, ve lo diciamo noi) ricorderete che un modo per eliminare i rovi è bruciarli, ma in questo caso considerando che piove ininterrottamente il fuoco non ha effetto.

Il fuoco, però, è comunque la soluzione. Nei pressi della torre, sulla vostra destra, noterete che sono presenti dei pannelli di legno da costruzione. Prendete tre di quelli rettangolari e uniteli insieme, di lungo, per creare una sorta di passerella.

A questo punto, sollevatela (sempre con Ultramano) e disponetela in alto, poggiandola sui ponteggi che circondano la torre. In questo modo, avrete la passerella di legno che copre i rovi che stanno davanti alla porta della torre. E questo significa che, avendo coperto quei rovi per ripararli, la pioggia non spegnerà più il fuoco.

Ora dovete solo far arrivare il fuoco fino a quei rovi. Se avete un frutto igneo potete lanciarlo semplicemente sui rovi a mano nuda, oppure attaccarlo a una freccia per scagliarla dove volete che parta l'incendio. Potete anche sistemare una pietra focaia sotto i rovi e colpirla con un'arma metallica.

Se non avete niente di tutto questo, nei pressi dell'ingresso dell'area c'è un braciere con una torcia che potrebbe darvi una grossa mano: accendetela e date fuoco via via ai diversi rovi, rimanendo sotto la copertura di legno che circonda la zona.