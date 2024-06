La colonna sonora di Zelda Tears of the Kingdom arriva in edizione limitata (ed è enorme)

Tra i tantissimi meriti che hanno reso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom c'è anche la sua colonna sonora, in gradi di supportare con forza l'avventura di Link e Zelda. Un accompagnamento musicale che, se volete, potete fare vostro con un'edizione deluxe annunciata poco fa.

Nintendo non è solita celebrare in pompa magna queste iniziative, ed è strano perché comunque vendono tantissimo, ed è per questo che l'arrivo del pacchetto deluxe della colonna sonora su Amazon è stato accolto con una certa sorpresa.

Advertisement

Un altro gadget che, dopo il set LEGO ufficiale annunciato di recente, potete aggiungere alla vostra collezione.

La speciale edizione può essere già ordinata dallo store, e al momento la consegna è prevista per un periodo che va dal 12 agosto al 9 dicembre 2024. Abbastanza vado, a dire il vero, ma la produzione sembra arrivare direttamente dal Giappone.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Original Soundtrack contiene un totale di 344 brani su 9 CD, inclusi brani del gioco e brani utilizzati nei trailer, per una registrazione totale che dura circa 11 ore.

L'edizione include un chiavetta USB a forma di Spada Suprema incastonata all'interno del piedistallo, che contiene le sorgenti sonore ad alta risoluzione e a 5.1 canali, così da poter ascoltare le magnifiche tracce con una maggiore profondità e con una definizione più elevata anche al di fuori dei lettori CD.

Inutile dire che l'edizione andrà decisamente a ruba, visto che è limitata, nonostante il prezzo: €178,99. Se, però, volete avere sempre con voi un pezzetto della Hyrule apparsa nel capolavoro assoluto per Nintendo Switch, sapete cosa fare.

A proposito di audio e voci, ultimamente è emersa un'informazione decisamente particolare per quanto riguarda gli attori che interpretano i personaggi di The Legend of Zelda. Sembra che Nintendo li obblighi a rimanere muti al di fuori delle produzioni, per contratto.