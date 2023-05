Come raggiungere la Torre del passo del Froneso in Zelda: Tears of the Kingdom

Per sincronizzare le torri topografiche all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non sempre il percorso è privo di ostacoli o di pericoli.

Per quanto concerne la Torre del passo del Froneso, vi accorgerete che, nel bel mezzo della neve, è circondata da rovi che vi impediscono di raggiungerne il terminale.

Come fare, allora?

Dove si trova la Torre del passo del Froneso?

Per prima cosa, individuate la torre. Se ancora non lo avete fatto, sappiate che si trova alle coordinate -3686, 2342, 0233.

Come raggiungere la Torre del passo del Froneso

In questo caso, non ci sono delle difficoltà particolari a raggiungere la torre di per sé, una volta che avrete individuato il suo fascio di luce e seguirete le coordinate che vi abbiamo appena riferito.

Tuttavia, la difficoltà sta nell'entrare nella torre vera e propria. Mentre vi districate nella neve (occhio in caso non siate ben riparati, anche se la temperatura non dovrebbe essere così proibitiva da chiedervi di usare pozioni/cibi riscaldanti), noterete infatti che sono presenti dei rovi che impediscono di avvicinarsi.

Guardatevi bene intorno: lì accanto potete raccogliere delle pigne. Leggendo la descrizione, noterete che contengono un liquido altamente infiammabile.

Aprite il menù, tirate fuori una pigna e sistematela a ridosso dei rovi che volete eliminare. A questo punto allontanatevi un pochino e appiccate fuoco alla pigna. Nel nostro caso, abbiamo deciso di farlo legando un frutto igneo a una freccia e scagliandola contro la pigna.

Se preferite, potete farlo anche con una pietra focaia, con una torcia e simili. Una volta appiccato l'incendio, l'olio infiammabile della pigna lo farà avanzare rapidamente e in modo violento, spazzando via i rovi e riducendoli in cenere.

Entrate nella torre e attivate comodamente il terminale!