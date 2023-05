Come aumentare lo spazio nell'inventario in Zelda: Tears of the Kingdom

All'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come ricorderanno anche i fan di Breath of the Wild, è bene valutare cosa portare con sé e cosa no, perché la borsa a disposizione di Link non è illimitata.

Come già nel gioco precedente, infatti, l'inventario del nostro alter ego ha un numero di slot limitati, che è però possibile accrescere via via.

Advertisement

E considerando che Tears of the Kingdom permette di fondere oggetti tra i più strampalati – quindi liberando e rioccupando subito degli slot – sarà bene sapere da subito come aumentare gli slot dell'inventario per portare con sé più oggetti.

Come aumentare lo spazio dell'inventario in Zelda: Tears of the Kingdom

In questo caso, in realtà, la procedura è praticamente la stessa di Breath of the Wild.

Girovagando per i vostri viaggi, prima o poi vi imbatterete nell'irresistibile Castonne, che sta cercando di ritrovare i suoi amici Korogu – ancora una volta, sparsi per tutta la mappa di Hyrule. Incontrarlo, vi permetterà di attivare una quest dedicata che ritroverete nel vostro diario.

Quando ne troverete qualcuno, otterrete un seme di Korogu. Al prossimo incontro con Castonne (che continuerà a girare un po' qua e un po' là: ci sono almeno tre punti dove potete incontrarlo, ma non li spoilereremo qui) potrete scambiare i semi di Korogu per degli slot delle vostre borse.

Attenzione, perché se inizialmente vi sarà chiesto 1 solo seme Korogu, via via dovrete darne 2 o 3 per volta, in modo da continuare ad ampliare le vostre borse.

Inoltre, ricordiamo che non avete una borsa unica: gli slot dell'inventario sono divisi tra inventario delle armi, inventario delle armature e inventario degli archi. Tutti dovranno essere accresciuti via via, quindi la nostra raccomandazione è quella di concentrare prima i vostri "investimenti" di semi nell'inventario che utilizzate di più, perché portate con voi più oggetti di quel tipo (verosimilmente, quello delle armi, ma è soggettivo).