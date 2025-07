Sony ha annunciato un nuovo appuntamento con State of Play dedicato a Ghost of Yōtei, l’atteso titolo firmato Sucker Punch.

L’evento andrà in onda giovedì 10 luglio con un gameplay deep dive di 20 minuti che promette di mostrare in dettaglio il cuore dell’esperienza di gioco.

I fan potranno seguirlo in diretta alle ore 23:00 italiane sui canali ufficiali PlayStation di Twitch e YouTube.

Sucker Punch, già celebre per Ghost of Tsushima (che trovate su Amazon), si prepara dunque a rivelare nuove informazioni sostanziali sul suo prossimo titolo, ambientato ai piedi del monte Yōtei.

Fino a questo momento, Ghost of Yōtei è rimasto avvolto da un alone di mistero: il primo teaser aveva stuzzicato la curiosità dei giocatori con atmosfere evocative e accenni a un mondo ancora più mistico e spietato rispetto a quello esplorato nella precedente epopea samuraica.

L’approfondimento annunciato per giovedì si concentrerà proprio sul gameplay, e con ogni probabilità offrirà uno sguardo sulle nuove meccaniche di combattimento, sull’evoluzione dell’esplorazione open world e forse anche sulle dinamiche narrative che distingueranno questo nuovo protagonista dal Jin Sakai che abbiamo conosciuto nel 2020.

La curiosità è alta anche per capire se Ghost of Yōtei sarà un vero e proprio seguito, uno spin-off, o una sorta di “reimmaginazione spirituale” dello stesso universo, magari con influenze più accentuate dal folklore giapponese.

Le prime indiscrezioni parlano di un sistema meteo dinamico, nuove armi rituali e missioni fortemente legate a credenze e leggende locali.

Per ora, l’unica certezza è l’appuntamento in diretta streaming: giovedì 10 luglio, chiunque sia in attesa del ritorno di Sucker Punch non può mancare.

Ricordo anche che l'ambizioso sequel di Ghost of Tsushima approderà sugli scaffali digitali e fisici il prossimo 2 ottobre.

Parlando sempre di Ghost of Yōtei, il gioco ha da poco svelato l'esistenza del zeni hajiki, un gioco di abilità che potrebbe essere implementato in maniera simile al Gwent di The Witcher 3.