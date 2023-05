È importante giocare Zelda Breath of the Wild prima di Tears of the Kingdom? Arriva la risposta

Mancano pochi giorni all'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e, prima del debutto, Nintendo ha spiegato che non è importante aver giocato il precedente Breath of the Wild per godersi il sequel.

Il sequel del capolavoro uscito su Nintendo Switch (che trovate su Amazon) è infatti uno dei big in arrivo a breve.

Dopo che la Grande N ha pubblicato un video che riassume completamente la storia del primo capitolo, è tempo di farsi qualche domanda (e darsi qualche risposta).

Come riportato da GameSpot, se non avete giocato a Breath of the Wild, ma state pensando di prendere Zelda Tears of the Kingdom, non preoccupatevi, perché Nintendo ha ammesso che non è necessario.

Nell'ultima intervista Ask the Developer, alcuni sviluppatori di Tears of the Kingdom hanno parlato del prossimo capitolo, tra cui il produttore della serie Eiji Aonuma e il director del gioco Hidemaro Fujibayashi.

È interessante notare che, secondo Aonuma, non è necessario giocare a Breath of the Wild per poter apprezzare Tears of the Kingdom.

Parlando del fatto che alcuni giocatori potrebbero pensare di non essere in grado di godersi Tears of the Kingdom senza aver giocato il gioco precedente, Aonuma ha detto: «Le nuove idee di gioco che abbiamo inserito in questo titolo sono tutte cose che possono essere risolte in modo intuitivo, quindi penso che i giocatori che si avvicinano per la prima volta a questo gioco possano stare tranquilli».

Fujibayashi ha detto qualcosa di simile riguardo alla storia del gioco, notando che il team «si è impegnato per assicurarsi che sia confortevole sia per i giocatori alle prime armi che per quelli che hanno esperienza del gioco precedente».

Nella seconda parte dell'intervista, la selezione di sviluppatori ha anche condiviso che le "mani" sono un tema importante in Tears of the Kingdom, notando come Link usi la sua mano per risolvere gli enigmi e che il gioco include «scene che utilizzano le mani per aprire porte speciali», oltre a ricorrere qua e là come elemento chiave nello sviluppo della storia.

Restando in tema Zelda, ricordiamo che il preload digitale del nuovo capitolo è disponibile già da qualche giorno.

Ma non è tutto: per il lancio del prossimo gioco, Nintendo ha preparato un nuovo evento che potete seguire anche in streaming.

Infine, un fan di Zelda ha completato un playthrough lungo 17 mesi relativo a ogni singolo capitolo della serie.