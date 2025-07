Nintendo Switch ha avuto tante funzionalità interessanti e iconiche ma, dal lancio nel 2017, i fan hanno sempre richiesto la possibilità di utilizzare dei temi personalizzati.

Da allora non sono arrivati e nemmeno Nintendo Switch 2 li ha visti esordire, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Secondo il noto leaker Nash Weedle (tramite Dualshockers), Nintendo introdurrà nuove temi per Switch 2, modificando l'estetica della schermata Home.

Tuttavia, pare che questa funzionalità non sarà disponibile al lancio della console quest'anno, ma arriverà solo nel 2026. Come sempre con le indiscrezioni, è bene prendere queste informazioni con le pinze fino a una conferma ufficiale.

L'assenza di temi personalizzabili sulla Nintendo Switch originale era stata una scelta consapevole di design. Dopo le critiche sulla lentezza dei tempi di avvio e caricamento della Wii U, Nintendo aveva optato per un'interfaccia utente (UI) e dei menu estremamente minimalisti per la Switch, al fine di garantire la massima velocità e reattività.

La Wii U, infatti, era nota per i suoi tempi di caricamento lentissimi, una problematica che Nintendo ha cercato di evitare con la Switch e che ha portato all'eliminazione di funzionalità come i temi. Il Nintendo 3DS, al contrario, offriva una vasta gamma di temi che potevano cambiare lo sfondo, la musica della schermata Home e persino gli effetti sonori della console.

Al momento non ci sono dettagli su quali tipi di temi saranno disponibili o se saranno a pagamento, magari come DLC, o inclusi in abbonamenti come Nintendo Switch Online.

Questo potenziale ritorno delle temi sarebbe un gradito cambiamento per i fan che da tempo desiderano un maggiore controllo sull'aspetto della loro console, portando un tocco di personalità alla schermata che accoglie ogni sessione di gioco.

Nel frattempo, Nintendo ha già aumentato i prezzi di Switch 2 in alcuni Paesi, mentre l'azienda è già pronta ad avviare un potenziale piano anti-crisi economica.