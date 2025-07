Amazon ha appena inaugurato l'attesissimo Prime Day, dando il via a una serie di nuovi sconti imperdibili riservati agli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Per celebrare l'occasione, il colosso dell'e-commerce ha anche deciso di offrire ben 4 nuovi giochi gratis da riscattare, particolarmente interessanti e come sempre resi disponibili attraverso Prime Gaming.

Questi giochi saranno disponibili soltanto per un periodo limitato, ovvero fino alla fine del Prime Day prevista per l'11 luglio 2025, proprio perché distribuiti solo per celebrare l'inizio dei grandi sconti su Amazon.

Di seguito vi riporteremo tutti i giochi gratis che potrete riscattare, come segnalati dal blog ufficiale di Prime Gaming:

Prime Gaming: giochi gratis del Prime Day 2025

STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II | GOG

Amnesia: The Dark Descent | Epic Games Store

Marvel’s Midnight Suns | Epic Games Store

Football Manager 2024 | Epic Games Store

Al momento i giochi non sono ancora stati distribuiti sul catalogo, ma dovrebbero essere ufficialmente disponibili tra poche ore [Aggiornamento ore 09.11: sono disponibili da adesso]: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina principale di Prime Gaming, accedere con un account iscritto ad Amazon Prime e seguire le poche e semplici istruzioni per il riscatto.

Questi titoli si aggiungono dunque ai giochi già annunciati per il mese di luglio, anche se andranno trattati più che altro come omaggi bonus, considerando che la loro disponibilità durerà soltanto pochissimi giorni.

In ogni caso, se siete iscritti ad Amazon Prime, si tratta indubbiamente di un'opportunità da non lasciarsi scappare, soprattutto considerando la qualità dei titoli offerti per l'occasione.

Colgo l'occasione per ricordarvi che il Prime Day è anche un'ottima occasione per risparmiare cifre importanti sui vostri prossimi potenziali videogiochi preferiti: abbiamo già segnalato per voi alcune delle offerte più interessanti.

Sulle nostre pagine troverete costantemente aggiornamenti sulle promozioni più accattivanti per l'occasione: se siete interessati alle migliori offerte, vi rimando alla nostra pagina dedicata.