Il giorno tanto atteso dai fan di tutto il mondo è finalmente arrivato: Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della nota saga survival horror di Capcom, è pronto per essere giocato.

L’ottavo titolo principale della serie è disponibile da oggi su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, riuscendo a convincerci molto per la sua narrazione ed un gameplay fresco.

La voglia di mescolare elementi provenienti sia da Resident Evil 7 che da Resident Evil 4 fornisce una base solidissima per i prossimi capitoli della serie, anche grazie ad una trama particolarmente coinvolgente e ben studiata.

In questa occasione, noi di SpazioGames abbiamo deciso di realizzare una espansiva guida completa di Resident Evil Village, che vi fornirà tutte le informazioni di cui possiate mai avere bisogno.

Senza farvi aspettare oltre, vi lasciamo dunque a tutte le nostre guide di questo fantastico nuovo capitolo e vi auguriamo calorosamente una buona lettura!

Resident Evil Village: tutto quello che dovete sapere

Nella parte iniziale della nostra guida, vi sveleremo le informazioni che serviranno a chiarire qualunque dubbio possiate avere riguardo al titolo, svelandovi come funziona la cucina, cosa fare dopo aver finito il gioco ed altro ancora.

Tutto quello che dovete sapere della cucina

Come si aziona l’ascensore a Casa Dimitrescu?

Come si aprono le porte meccaniche nel villaggio?

Cosa si fa dopo aver finito il gioco per la prima volta?

Come ottenere la chiave con stemma di ferro

Quanto dura Resident Evil Village?

Il finale di Resident Evil Village spiegato

Come si collega ai capitoli storici della saga

Con queste informazioni tutti i vostri dubbi sul gioco verranno risolti una volta per tutte: se invece avete bisogno di una mano per i vari enigmi, continuate a leggere…

Resident Evil Village: guida agli enigmi

Nella seconda parte della nostra guida, vi sveleremo come risolvere tutti gli enigmi che incontrerete all’interno di Resident Evil Village, guidandovi in pochi semplici passi.

Come risolvere l’enigma del carillon a Casa Beneviento

Come risolvere l’enigma delle pellicole a Casa Beneviento

Qual è il codice del lucchetto a casa del liutaio?

Dove trovare il pezzo di lapide mancante della figlia di Donna Beneviento?

Con quali colori si apre la diga nel bacino idrico quando fuggi da Salvatore Moreau?

Come aprire la porta per il Castello Dimitrescu

Dove si trovano le 5 maschere degli angeli?

Come risolvere l’enigma nelle stanze di Lady Dimitrescu

Dove trovare la sfera per il labirinto nel Castello Dimitrescu

Come risolvere l’enigma delle 5 campane nell’atelier del Castello Dimitrescu

Ora che sapete come risolvere tutti i rompicapi del gioco, è arrivato il momento di passare a qualcosa di più interessante…

Resident Evil Village: strategie e trucchi

Nella parte finale della nostra guida, vi sveleremo tutte le migliori strategie e trucchi per completare il vostro soggiorno su Resident Evil Village: vi sveleremo non solo come battere i boss, ma anche come essere preparati ad ogni possibile evenienza.

Consigli per iniziare

Come battere tutti i boss

Dove trovare lo strano uccello blu

Come si torna al Castello Dimitrescu?

Come ottenere i due Rubini Sangue di Piccione Grande per la Collana con Incavo

Come trovare la Moneta Antica

Come ottenere V-61 Custom, SYG-12 e S.T.A.K.E.

Dove trovare il Rossetto della Signora di Lady Dimitrescu nel Castello

Come guadagnare soldi (Lei) velocemente

Come si arriva alla casa col comignolo rosso?

Ora possedete davvero tutti gli strumenti per poter esplorare al meglio il Castello Dimitrescu ed il villaggio dell’ottavo capitolo di Resident Evil.

A questo punto non ci resta che augurarvi buona fortuna: cercate di non avere troppa paura, mantenete il sangue freddo e seguite alla lettera i nostri consigli e, forse, riuscirete a sopravvivere…