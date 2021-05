Resident Evil Village, dove trovare le Capre Tutelari

Per poter ottenere alcuni trofei ed obiettivi di Resident Evil Village, per il giocatore sarà necessario ingegnarsi particolarmente ed esplorare il più possibile il Villaggio.

In particolare, su RE: Village sono presenti due obiettivi legati alle Capre Tutelari, delle offerte in legno fatte a Madre Miranda, che l’utente dovrà riuscire ad individuare.

In questa guida vi spiegheremo dunque dove trovare le Capre Tutelari su Resident Evil Village, quante sono e come sbloccare i trofei «Capra!» e «Capra crepa!».

Per tutti i segreti, curiosità e trucchi utili a superare l’ultima avventura survival horror di Capcom, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village.

Quante sono le Capre Tutelari

Per potere ottenere questi particolari obiettivi sarà necessario non solo trovare tutte le Capre Tutelari, ma anche distruggerle con le vostre armi.

In totale sono presenti 20 Capre Tutelari su Resident Evil Village: in alcuni casi compariranno anche all’interno di zone che in seguito diventeranno inaccessibili.

Di conseguenza, vi suggeriamo fortemente di seguire il nostro ordine, altrimenti il rischio concreto è che non sarete più in grado di distruggerle tutte.

Ricordatevi in ogni caso che le Capre Tutelari emettono tutte un particolare suono, che potrete seguire per individuarle più facilmente.

Dove trovare le Capre Tutelari

La prima Capra Tutelare potrete trovarla facilmente all’interno del cimitero, non molto distanziato dalla Chiesa indicata sulla mappa: sul tetto di quest’ultima sarete poi in grado di trovare anche la seconda.

La terza Capra Tutelare si trova invece vicino al cancello di Luiza nel villaggio: per individuarla basterà salire sulle scale.

Nel Castello Dimitrescu potrete trovare 3 Capre di legno: per farlo dovrete dirigervi nel vigneto, nella Sala dell’Abluzione e nella Mansarda.

Sotto il ponte che collega il Luogo della Cerimonia con l’Altare troverete la settima Capra Tutelare; per l’ottava dovrete invece dirigervi nella Casa del Liutaio, al cui interno potrete sbloccare anche un lucchetto.

La nona Capra Tutelare si trova vicino al mausoleo ed alla Chiesa, mentre la decima si trova sul Ponte Sospeso, guardando alla vostra sinistra.

Arrivati a Casa Beneviento dovreste essere facilmente in grado di individuare l’undicesima oltre la ringhiera.

Altre tre Capre Tutelari potranno essere trovate nei dintorni del lago artificiale: la dodicesima poco prima di entrare nel mulino, la tredicesima nella casa con le 3 leve e la quattordicesima scendendo nel mulino precedentemente allagato, dopo aver battuto Salvatore Moreau.

La quindicesima si trova nei dintorni della Segheria di Otto, mentre la sedicesima è situata all’interno della Fortezza, ma potrete individuarla solo dopo aver battuto i lupi al suo interno.

Altre tre Capre Tutelari potranno essere trovate tutte alla Fabbrica di Heisenberg: la numero 17 poco dopo aver distrutto la grossa ventola che vi avrà risucchiato, la diciottesima in una stanza con i comandi della zona merci dopo aver battuto Sturm ed, infine, la numero 19 salendo sul carro armato di Chris e sparando ad una trave rossa davanti a voi.

In conclusione, l’ultima si troverà in una grotta in cui finirete dopo aver sconfitto Urias Mutato, oltre gli spuntoni che sarà impossibile superare.

Se avete seguito questa guida con successo, vi facciamo le nostre congratulazioni! Appena avete trovato tutte le Capre Tutelari ed avete sbloccato con successo gli obiettivi di Resident Evil Village.

Prima di lasciarvi, vi sveliamo come ottenere un piccolo extra, legato comunque al vostro obiettivo ma non necessario per sbloccarlo: la capra di legno.

Per sbloccarlo sarà necessario combinare le due relative parti, chiamate animale di legno (testa) e (corpo): potrete trovarle rispettivamente nel pozzo accanto alla Piazza Vergine di Ferro e nello scantinato della casa che troverete vicino ad esso.