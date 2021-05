Nel menù extra di Resident Evil Village avrete la possibilità di sbloccare tante utili funzionalità bonus, che incentiveranno la rigiocabilità e vi aiuteranno a superare le sfide più impegnative.

Tra queste, uno dei bonus più utili dell’ottavo capitolo della serie è sicuramente avere a disposizione munizioni infinite, dato che potrete utilizzare costantemente la vostra arma preferita senza dovervi preoccupare dei proiettili.

In questa guida vi sveleremo un trucco per sbloccare munizioni infinite su Resident Evil Village, che vi permetterà di risparmiare tantissimo tempo.

Per tutti i trucchi e le strategie sull’ultimo survival horror di Capcom, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village.

Trucco per sbloccare munizioni infinite

Prima che possiate sbloccare i proiettili infiniti per una determinata arma, sarà necessario averla equipaggiata con tutte le modifiche disponibili ed averla potenziata al massimo.

Esiste però un trucco davvero utile che permette di accelerare il processo, caricando l’ultimo salvataggio di Resident Evil Village disponibile prima di affrontare il boss finale.

Per poterlo sfruttare sarà necessario, come vi anticipavamo, avere già ottenuto tutte le modifiche dell’arma per la quale vorrete sbloccare i proiettili infiniti.

Fatto ciò, per poter attivare questo utile trucco dovrete vendere tutto ciò che è in vostro possesso, anche le altre armi se necessario.

L’importante è infatti avere ottenuto abbastanza Lei da permettervi di ottenere i potenziamenti massimi per l’arma da voi scelta.

A questo punto, non vi resta che salvare la partita in un altro slot di salvataggio a vostra disposizione e tornare al menù principale.

Non ha alcuna importanza il fatto che non vogliate utilizzare quel salvataggio: per il gioco avrete comunque completato i requisiti necessari e potrete sbloccare le munizioni infinite.

Grazie alle munizioni infinite sarete in grado di completare anche le sfide più impegnative del gioco, come Pioggia di Monete.

Ovviamente, prima dovrete aver comunque ottenuto il numero di Punti Completamento necessario per poterle fare vostre, ma questo utile trucco avrà accelerato tantissimo il processo.