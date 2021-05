Resident Evil Village, come aprire le porte meccaniche nel villaggio

Nel villaggio di Resident Evil Village troverete anche diverse location del gioco con meccanismi che presentano un buco vuoto al loro interno.

A questo punto, i giocatori di Resident Evil Village è molto probabile che si stiano chiedendo cosa è necessario fare per poterli attivare.

Nella nostra guida vi sveleremo come aprire le porte meccaniche nel villaggio e quando sarete in grado di poterlo fare.

La guida di Resident Evil Village sarà inoltre in grado di fornirvi tutti i trucchi e suggerimenti di cui avrete bisogno per avanzare nella vostra avventura.

Come si aprono le porte meccaniche nel villaggio?

Se siete arrivati davanti alle porte meccaniche del villaggio e vi state chiedendo come potere operarle, la risposta è che in questo momento non avrete altra scelta se non quella di lasciarle perdere.

Le porte meccaniche di Resident Evil Village non saranno infatti sbloccabili per un lungo periodo della vostra avventura.

Ovviamente non significa che non sarete mai in grado di attivarle, ma che sarà necessario avanzare ulteriormente nella storia prima di poter accedere a quelle zone.

Le porte meccaniche infatti servono ad accedere a nuove aree che sono obbligatorie per proseguire la trama del gioco.

Grazie a questi particolari meccanismi potrete però anche sbloccare diverse aree bonus, che vi permetteranno di raccogliere nuovi ingredienti, risorse e tesori preziosi.

Prima che tutto questo possa accadere, sarà necessario recuperare la relativa manovella, più precisamente al bacino idrico.

Potrete accedere a questa location solo dopo essere fuggiti da Salvatore Moreau: se ancora non siete arrivati a questo punto del gioco, dovrete dunque pazientare ancora un po’ prima di poter esplorare queste zone.

Adesso che sapete quando sarà il momento di attivare le porte meccaniche, continuate a cercare di non farvi terrorizzare da questa avventura e pensate semplicemente ad avanzare.