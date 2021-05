Resident Evil Village, cosa si fa dopo aver finito il gioco la prima volta?

Se siete curiosi di scoprire che cosa si fa su Resident Evil Village dopo aver completato la storia la prima volta, siamo pronti a svelarvi tutto ciò che dovete sapere.

Village ricompenserà adeguatamente i propri giocatori per essere arrivati all’endgame, fornendo diversi utili bonus che possono incentivare la rigiocabilità.

In questa guida, vi sveleremo dunque cosa si fa dopo aver finito Resident Evil Village, rivelandovi tutto ciò che sbloccherete.

Per poter arrivare fino a questo punto, potreste aver bisogno di una mano: non dimenticatevi dunque di seguire tutti i nostri consigli e suggerimenti presenti nella guida di Resident Evil Village.

Cosa si fa nell’endgame di Resident Evil Village?

Una volta arrivati nell’endgame di questo gioco, avrete sbloccato la modalità Nuova Partita +, per incentivarvi a ricominciare la storia.

Su Resident Evil Village usando Nuova Partita + manterrete tutti i tesori che avete ottenuto alla fine, dal Cristallo di Heisenberg a tutti gli altri, che adesso potrete rivendere per avere un buon vantaggio.

Tuttavia, gli oggetti più importanti che servono a proseguire la storia non saranno più presenti nel vostro inventario: in altre parole, dovrete recuperare nuovamente le chiavi ed altri strumenti utili per la risoluzione dei puzzle.

Completando la storia, potrete sbloccare diverse opzioni speciali per il menù Bonus: il negozio extra, le concept art, i modelli e le sfide.

Queste ultime vi permetteranno di ottenere degli speciali Punti Completamento, che possono essere appunto scambiati per sbloccare bozzetti, armi ed altri contenuti aggiuntivi.

Le sfide sono particolarmente importanti per poter sbloccare la modalità Mercenari, per la quale dovrete spendere 10 Punti Completamento.

Completata la storia sbloccherete inoltre la possibilità di ottenere il fucile d’assalto WCX e sbloccherete diversi filmati del gioco.