Resident Evil Village, soluzione enigma delle pellicole a Casa Beneviento

Una volta giunti a casa Beneviento su Resident Evil Village, vi troverete di fronte ad un nuovo enigma che dovrete risolvere, legato alle pellicole.

Il nostro protagonista, in questo nuovo enigma presente su Village, dovrà infatti riuscire a trovare l’ordine giusto in cui disporre le varie pellicole cinematografiche all’interno del proiettore.

Nella nostra guida, vi spiegheremo come risolvere l’enigma delle pellicole a Casa Beneviento, dandovi dunque la soluzione per poter superare il rompicapo.

Se avete bisogno di ulteriori aiuti, o volete semplicemente consultare tutti i nostri consigli e strategie, non dimenticatevi di dare un’occhiata alla nostra guida di Resident Evil Village.

Come risolvere l’enigma delle pellicole a Casa Beneviento

Come vi menzionavamo nell’apertura di questa guida, le pellicole cinematografiche dovranno essere inserite correttamente all’interno del proiettore, seguendo un ordine molto preciso.

Per scoprire la soluzione di questo enigma di Resident Evil Village, sarà necessario consultare un foglio presente sul tavolo, che indicherà l’ordine esatto in cui dovrete infilare le pellicole.

Nel caso comunque non fosse chiara la disposizione in cui dovrete infilare le pellicole, basterà semplicemente che seguiate questo elenco:

Bambola Libro delle favole Rose Carillon Anello

Tuttavia, nonostante ora siate in conoscenza dell’ordine, probabilmente avrete notato che una delle pellicole necessarie è mancante.

Senza prima avere recuperato l’ultimo strumento, non sarete in grado di completare l’enigma: non abbiate paura perché non è così difficile da individuare.

Controllate accuratamente il manichino disposto sul tavolo: nella sua bocca troverete l’ultima pellicola mancante, necessaria per completare questo enigma.

Se avete seguito alla lettera tutte le nostre indicazioni, non possiamo che farvi le nostre congratulazioni: avete appena risolto l’enigma delle pellicole a Casa Beneviento!

Adesso non vi resta che godervi il resto della vostra esperienza su Resident Evil Village.

