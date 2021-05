Resident Evil Village, come tornare al Castello Dimitrescu

Dopo essere fuggiti dall’iconico Castello Dimitrescu di Resident Evil Village, noterete che non sarete in grado di ritornarci — o meglio, sarà così per diverso tempo.

I giocatori di Resident Evil Village avranno infatti la possibilità di ritornare all’interno del Castello, dato che la fuga non è irreversibile.

In questa guida vi spiegheremo dunque come tornare al Castello Dimitrescu, guidandovi nella procedura necessaria per poter rientrare al suo interno.

Per scoprire tutti i trucchi ed i suggerimenti dell’ultimo survival horror di Capcom, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village.

Come si torna al Castello Dimitrescu?

Per poter tornare al Castello Dimitrescu dovrete usare la manovella che avete trovato al bacino idrico, dopo essere fuggiti da Salvatore Moreau.

Dovrete usare la manovella al ponte levatoio alzato, che troverete sul Sentiero Solitario dopo l’Altare della Cerimonia.

Fatto questo, adesso potrete iniziare a prendere la vostra barca ed arrivare finalmente al Castello di Resident Evil Village.

Una volta giunti a destinazione, utilizzate di nuovo la manovella per abbassare il ponte: adesso potrete tornare al Castello Dimitrescu anche a piedi, e non necessariamente in barca.

Se risolverete un enigma con le fiaccole che troverete al Castello Dimitrescu, potrete inoltre guadagnarvi un prezioso tesoro.

Come risolvere l’enigma al Castello Dimitrescu

Per riuscire a risolvere l’enigma delle fiaccole al Castello Dimitrescu, dovrete dare fuoco ai due bracieri davanti a voi.

Dopo aver fatto questa operazione, vedrete uscire diversi nemici in grande quantità: per completare l’enigma dovrete fare in modo che prendano fuoco.

Per fare ciò, dovrete indurli a seguirvi attorno ai bracieri piccoli per poi procedere fino al braciere più alto, fino a quando non riuscirà ad accendersi anche esso.

Una volta completato questo enigma, riceverete un tesoro di Grande Valore, la definizione utilizzata appunto per gli oggetti più preziosi: si tratta della Statua d’Oro della Signora.

Adesso che avete tutte le informazioni necessarie, potrete nuovamente godervi il soggiorno al Castello Dimitrescu.