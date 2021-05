Resident Evil Village, il finale spiegato

La trama di Resident Evil Village è sicuramente coinvolgente ed allo stesso tempo apre le porte a quello che sarà il futuro della serie.

Nel finale di Village vengono infatti rivelate diverse informazioni interessanti, che ci lasciano intendere cosa potremo aspettarci nel nono capitolo e rivelando retroscena del franchise.

In questa speciale guida vi spiegheremo il finale di Resident Evil Village, descrivendovi che cosa succede e che cosa significa.

Nel caso abbiate comunque bisogno di una mano per scoprire tutti i segreti del gioco, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village.

Ovviamente, da qui in poi seguiranno enormi spoiler sulla trama del gioco: di conseguenza, chiudete immediatamente questa pagina e non proseguite oltre se non siete ancora arrivati a completare l’avventura e non volete rovinarvi la sorpresa.

Cosa succede nel finale di Resident Evil Village?

Durante la nostra avventura nel gioco abbiamo avuto modo di apprendere che Lady Dimitrescu e gli altri 3 signori del male sono stati tutti frutto degli esperimenti di Madre Miranda.

Lo scopo del boss finale di Resident Evil Village era quello di riportare in vita la figlia: per capire se ciò era fattibile ha compiuto degli esperimenti.

Da questi esperimenti sono nati gli abomini: i migliori sono i signori del male, mentre quelli minori sono semplici nemici più comuni come i licantropi.

All’interno del laboratorio di Madre Miranda potremo trovare dei taccuini con delle informazioni molto interessanti sulle origini della Umbrella Corporation: Oswell Spencer era già venuto a contatto con lei ben 15 anni fa ed era già stato nel villaggio.

Madre Miranda voleva controllare la mente delle persone con le muffe: questo ha ispirato Spencer che, pur non condividendo il suo obiettivo finale, ha deciso di utilizzare ciò che aveva imparato per realizzarne un virus.

Da qui, come potete immaginare, nacque la Umbrella Corporation: non abbiamo invece ancora su Bailey, che come sappiamo aiutò Spencer a fondarla.

Se Lady Dimitrescu e gli altri signori del male sono diventati particolarmente forti, è perché la muffa è particolarmente efficace sui soggetti malati: se invece si sperimenta su un soggetto sano, esso morirà.

Su Resident Evil Village vedremo purtroppo morire Ethan Winters, anche se una scena sembra abbastanza criptica: vedremo infatti il protagonista parlare con Eveline in un sogno, e lei gli rivelerà di essere in realtà già morto.

La moglie di Ethan, a proposito, è ancora viva: all’inizio del gioco Chris ha sparato in realtà a Madre Miranda, che aveva assunto le sue sembianze.

Il gioco conferma dunque gli enormi poteri rigenerativi di Ethan Winters, simili ai Molded di Resident Evil 7, dato che era in grado di re-incollarsi le mani precedentemente tagliate.

La figura della figlia di Ethan Winters sarà invece fondamentale: in uno dei pezzi finali la vedremo adolescente e sorvegliata da un misterioso uomo con occhiali scuri: lei gli farà notare di stare attento perché è dotata di grandi poteri.

Nel frattempo, Chris Redfield ha scoperto che la BSAA, comparsa su Resident Evil 5 che a questo punto della storia diventa particolarmente importante, sembra che fosse già a conoscenza del disastro accaduto in Louisiana nel settimo capitolo.

Avrebbe però deciso di insabbiare il tutto: sappiamo che i Baker si erano ritrovati in mezzo e che non c’entravano niente con quanto accaduto.

Vedremo dunque Chris, in cerca di risposte, salire su un elicottero e dirigersi alla sede europea della BSAA: questa scena anticipa, di fatto, gli eventi che molto probabilmente vedremo su Resident Evil 9.

Ovviamente sarà da verificare se ci saranno anche dei paralleli con la figlia di Ethan Winters, il cui destino potrebbe a questo punto incrociarsi con lo stesso Chris nel prossimo capitolo.